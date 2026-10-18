Club de montañismo reveló identidad de dos de los fallecidos por avalancha en Portillo

Dos de los fallecidos tras la avalancha registrada cerca de un centro de esquí en Portillo (Región de Valparaíso) fueron identificados por el club de montañismo al que pertenecían.

El incidente ocurrió la tarde del sábado, cuando un grupo de siete excursionistas desobedecieron las advertencias del personal del recinto -que se encontraba cerrado- y efectuaron la actividad en un sendero rumbo a la cima de Los Tres Hermanos.

Sin embargo, al llegar al sector Laguna del Inca, se produjo un deslizamiento de nieve que acabó con la vida de tres personas: dos de ellas identificadas como Magdalena Acuña (56) y Rodrigo Peña (30), socios del Andino Club Pamir.

La información fue a dada a conocer por el mentado club en redes sociales: "Lamentamos con profundo dolor la partida de nuestros queridos socios, quienes destacaron en nuestro club por su espíritu deportivo y compañerismo", reza la publicación.

"Enviamos nuestro apoyo y condolencias especialmente a sus familias, seres queridos y nuestros miembros", agrega.

De acuerdo con lo informado por el club, una tercera socia del club, Susana Madrid Nawrath, también fue víctima del accidente, pero ya fue dada de alta.

Andino Pamir afirmó que "los tres se encontraban participando en una expedición particular. Ante las condiciones que se estaban presentando en la montaña, habían tomado la decisión de regresar a los vehículos", sostiene el medio citado.