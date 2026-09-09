Secretario justifica uso del Tesoro de EE.UU. para hacer política exterior en Latinoamérica

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que cree firmemente en utilizar el balance de su cartera "para hacer política exterior", apuntando que la intervención para estabilizar el peso argentino durante las elecciones legislativas del otoño pasado y el apoyo al gobierno de Javier Milei fue un primer ejemplo.

"Nuestro objetivo de política exterior es crear aliados en las Américas. Argentina fue el primer ejemplo de eso, y era mi convencimiento que el gobierno de Milei tenía políticas sólidas y que la oposición estaba usando los mercados de capital para crear pánico y causar una crisis cambiaria", aseguró Bessent durante un coloquio en la Universidad Southern Methodist en Texas, que tuvo lugar el martes.

"Creíamos que era posible levantar un puente durante las elecciones y que el gobierno estadounidense ganara dinero y que el presidente Milei cruzara a otro lado y ganara", indicó Bessent.

El secretario también recordó los cambios a favor de gobiernos de derechas que ha habido en Chile, Colombia, Ecuador o Bolivia, e incluso se jactó de asumir ciertos niveles de riesgo con determinados tipos de operaciones.

"La gente puede decir que el secretario del Tesoro está asumiendo un riesgo, pero, bueno, ese es mi sueño. Tengo información asimétrica y ahora la casa soy yo", remarcó Bessent, antes de recordar que la intervención para sostener el yen de este verano fue porque "tenía una buena idea" de lo que Tokio iba a hacer, y desafió a aquellos que quieran apostar contra sus movimientos.

El Tesoro y el Banco de Japón coordinaron en julio una operación histórica para frenar la caída del yen y evitar que Tokio tuviera que liquidar grandes volúmenes de bonos del Tesoro, con el impacto que eso tendría en el precio de la deuda estadounidense.

Bessent dijo que el mundo se divide en tres visiones económicas en competencia: la del "crecimiento" que promueve Estados Unidos, a la que en su opinión se han sumado Latinoamérica y Japón; la de Europa y la de la economía estatal de China.

"En 20 años vamos a ver que fue el modelo estadounidense el que ganó", aseveró Bessent.