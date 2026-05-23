Rubio dice que Washington logró avances con Irán y anticipa un anuncio en días

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó este sábado en la India que Washington logró algunos avances con Irán y que Estados Unidos podría tener "algo que decir" sobre el asunto en los próximos días.

"Se han logrado algunos avances, se han hecho algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando en ello. Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir", declaró Rubio a los medios durante un evento en la embajada de EE. UU. en Nueva Delhi.

El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió de que la crisis exige soluciones definitivas y reiteró que la postura inamovible de la Casa Blanca es que Teherán "nunca podrá tener un arma nuclear".

"Este problema tiene que resolverse, ya que el presidente (Donald Trump) ha dejado claro que, de una forma u otra, Irán nunca podrá tener un arma nuclear. Los estrechos deben permanecer abiertos y sin peajes. Ellos tienen que entregar su uranio altamente enriquecido", sentenció Rubio.

El secretario de Estado enfatizó que la Casa Blanca busca resolver la crisis mediante una solución diplomática negociada y deslizó que podría haber novedades en esa dirección incluso antes de que concluya su actual visita a la India, el próximo martes.

"Esperamos que se haga por la vía diplomática, en eso estamos trabajando. Y quizás haya algo de qué hablar sobre ese tema en algún momento mientras me encuentre aquí en esta visita", avanzó.

Casi en paralelo, el Ministerio de Exteriores iraní coincidió este sábado en que existe un mayor acercamiento de posturas durante la semana y aseguró que, aunque no hay un acuerdo definitivo cerrado, todavía es necesario esperar "para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días".

El portavoz del ministerio iraní, Esmail Bagaei, detalló que las partes tratan de acordar un memorando de entendimiento sobre una propuesta de catorce puntos centrada en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

Según Bagaei, después de finalizar el memorando, las partes empezarán a negociar el programa nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones estadounidenses y el desbloqueo de los fondos iraníes en el extranjero, en un plazo de entre 30 y 60 días.