Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago4.4°
Humedad90%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Seguridad

Disparos en la Casa Blanca: Tirador atacó puesto de vigilancia del Servicio Secreto y fue herido

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

En un inicio, se escucharon sonidos de balazos a las afueras de la sede presidencial, lo que provocó su cierre temporal por aproximadamente una hora.

Posteriormente, se esclareció que un sospechoso abrió fuego contra los agentes, que respondieron y lo lesionaron, además de a un transeúnte.

Disparos en la Casa Blanca: Tirador atacó puesto de vigilancia del Servicio Secreto y fue herido
 @SecretService (X)

El hecho fue captado fortuitamente por reporteros que se encontraban informando sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán. Fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca, para después ser evacuados.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un sospechoso abrió fuego este sábado contra un puesto de vigilancia del Servicio Secreto, ubicado a las afueras de la Casa Blanca, lo que generó una respuesta de los agentes federales que hirieron al tirador y una persona más, según informaron medios estadounidenses.

El incidente produjo un cierre de seguridad temporal de la Casa Blanca, donde se alcanzaron a escuchar entre 15 y 30 disparos, que fueron captados por las cámaras de la prensa que hacía reportes sobre el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Fuentes cercanas a la investigación dijeron a CBS que los agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego, hiriendo al sospechoso y a un transeúnte.

En el incidente -ocurrido en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower- no resultó herido ningún agente federal, dijeron fuentes a la cadena.

Los sonidos de los disparos fueron captados por reporteros que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca informando sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, anunciado por el presidente Donald Trump horas antes.

No está claro si Trump se encontraba en la Casa Blanca. Pero unas tres horas antes había reportado en su cuenta de Truth Social que se encontraba en el Despacho Oval.

Los periodistas fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según informó una fuente a la agencia de noticias EFE, para después ser evacuados.

La orden de cierre de seguridad de la Casa Blanca duró aproximadamente una hora.

El incidente se registra casi un mes después de que un hombre armado intentara ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado 25 de abril, lo que obligó a evacuar al presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada