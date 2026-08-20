Arquidiócesis de Maine indemnizará a víctimas de abuso sexual infantil

La Arquidiócesis de la Iglesia Católica en Portland (Maine, EE.UU.) llegó a acuerdos extrajudiciales de indemnización con varias víctimas de abusos sexuales infantiles cometidos durante décadas por sacerdotes, informaron medios locales.

Aunque no se ha precisado cifras, aproximadamente la mitad de las reclamaciones están cubiertas por una suma millonaria, de acuerdo con el diario Portland Press Herald.

"Este proceso ha traído consigo validaciones que han cambiado la vida de muchas personas, tras décadas de silencio y ocultamiento institucional", dijo Michael Bigos, abogado de las víctimas, citado por el medio.

Otros juristas destacaron que, a pesar de reiteradas peticiones, la diócesis no se ha disculpado con decenas de personas que han denunciado abusos, agrega el medio.

En una carta publicada en la página de la arquidiócesis el mes pasado, el obispo James Ruggieri indicó que los acuerdos buscan reconocer "la gravedad de lo denunciado y el impacto duradero del abuso", y los fondos fueron previamente designados para estos casos civiles.

Entre los demandantes figura Robert Dupuis, el primero en denunciar públicamente y demandar en 2022 al entonces obispo de Portland por los abusos que cometió cuando este era sacerdote y él tenía 12 años; y ahora comentó que decidió demandar a la diócesis para animar a otros, pero nunca imaginó que la cifra alcanzara las 100 personas.

En 2007, logró que la ciudad de Augusta retirara el nombre del sacerdote John Curran de un puente local después de que él y otras personas lo acusaran de abusos.

Otro demandante es Keith Amato, quien según sus abogados tenía apenas seis años cuando fue víctima de abusos de un sacerdote, y las lesiones que le causó requirieron cirugía y atención psicológica, indica el medio.

La legislatura estatal eliminó en 2021 los plazos legales para demandas en los casos de abuso sexual infantil, lo que abrió una ventana de denuncias civiles y permitió que Dupuis diera el primer paso.

Una investigación de la Fiscalía General de Maine reveló que Curran estaba incluido en una lista de 2005 de clérigos "acusados de forma creíble" que habían fallecido.

El caso en Maine es similar a las cientos de denuncias similares que han surgido en años anteriores en otros estados del gigante norteamericano, como en Illinois o Nueva York.