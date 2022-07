Madre hace firmar un contrato de arriendo a su hija de 18 años para que pueda seguir viviendo en su casa

Una mujer se viralizó tras hacer firmar a su hija de 18 años un contrato de arriendo para que pudiera seguir viviendo en su casa de Oklahoma, Estados Unidos.

A través de un video de Tiktok, la mujer muestra el momento en el que su hija lee el documento en el que se compromete a pagar 100 dólares mensuales (cerca de 100 mil pesos chilenos), para posteriormente firmarlo.

Si bien la mujer catalogó el hecho como "un momento de enseñanza", recibió una serie de críticas de quienes no estaban de acuerdo con que le cobrara a su hija.

¡Mis padres hicieron esto y ya no nos hablamos! Así que buena suerte, supongo", "Tengo 20 años y apenas puedo sobrevivir con dos trabajos. AYÚDALA A AHORRAR!!!" y "Mi crianza y apoyo no se detiene a los 18 años. El amor no es con condición", fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios en la publicación, aunque también hubo quienes aplaudieron la medida.

Ante ello, la mujer realizó un segundo video en la plataforma en el que explicó que se convirtió en madre soltera a los 16 años y que sus padres no la prepararon para el éxito, por lo que quería preparar a su hija con experiencias del mundo real y enseñarle a "no firmar cualquier cosa que le pongan enfrente".