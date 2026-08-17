“OnlyMarms”: La particular cuenta de OnlyFans para financiar investigación sobre marmotas

Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) crearon "OnlyMarms", una particular cuenta de OnlyFans dedicada a las marmotas, con la que buscan recaudar fondos para mantener un estudio científico que lleva 64 años siguiendo a estos animales en las Montañas Rocosas de Colorado.

La iniciativa surgió luego de que la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF) no renovara el financiamiento solicitado por el proyecto, por lo que el equipo decidió buscar nuevas formas de conseguir recursos para continuar con la investigación.

En la cuenta se publica "contenido de marmota sin censura", con registros de su comportamiento y seguimiento de sus linajes, además de actividades como la "Fat Marmot Week", donde el público puede elegir a su marmota favorita antes de que los animales entren en su período de hibernación.

El proyecto es liderado por el biólogo Daniel Blumstein y acumula 64 años de observaciones, convirtiéndose, según el equipo, en el segundo estudio de mamíferos identificados individualmente más extenso de este tipo.

La particular estrategia ya consiguió sus primeros resultados, con alrededor de 4.500 dólares reunidos en donaciones, aunque el monto todavía está lejos de cubrir las necesidades de una investigación de esta duración.

Los recursos son necesarios para mantener la infraestructura, continuar con el seguimiento de las marmotas y desarrollar las distintas labores asociadas al estudio, que se ha realizado durante más de seis décadas.

La creación de la cuenta también tuvo algunas dificultades, ya que el equipo debió contactar a administradores de OnlyFans para explicar que el objetivo era financiar investigación científica, tras lo cual recibió autorización para comenzar a publicar.

Blumstein ha advertido sobre las dificultades que enfrenta este tipo de investigación debido a la reducción de recursos destinados a la ciencia y las universidades estadounidenses, aunque destacó el valor de mantener un proyecto que ya se encuentra en su sexta década.

"Gran parte de esto es divulgación científica, nos reiremos mientras el barco se hunde", afirmó el investigador.