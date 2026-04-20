Pilotos son investigados tras maullar y ladrar por radio de control en EEUU

Dos pilotos estadounidenses enfrentan una investigación oficial luego de ser sorprendidos haciendo ruidos de perros y gatos a través de una frecuencia de control de tráfico aéreo.

El hecho ocurrió el pasado domingo 12 de abril mientras sobrevolaban el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington, provocando una dura reacción por parte de otros profesionales que escuchaban la transmisión.

Según los audios registrados, la insólita situación fue interrumpida por otra persona conectada a la radio, quien les llamó la atención de forma tajante al decirles: "Ustedes necesitan ser pilotos profesionales".

Sin embargo, lejos de detenerse, los involucrados respondieron con más ladridos y maullidos, lo que generó un nuevo reproche: "Por esto es que todavía vuelan un RJ", en referencia a los aviones de aerolíneas regionales donde suelen iniciarse las carreras de los pilotos con menos experiencia.

La Administración Federal de Aviación (FAA) aseguró a través de un comunicado que las normas prohíben estrictamente las conversaciones no esenciales cuando se vuela a menos de 10 mil pies de altura.

El organismo recalcó que todos los diálogos deben estar relacionados con la operación segura de la aeronave y confirmó que investigarán el caso para verificar si se violaron las reglas de seguridad.

Desde el sindicato de pilotos de American Airlines también condenaron lo ocurrido, señalando que las frecuencias de emergencia no son para el entretenimiento. "No es diversión, es una frecuencia seria y tiene un propósito serio", explicaron desde el gremio.