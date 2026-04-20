PDI detuvo a tres estudiantes de la UACh por ataque a ministra Lincolao

La Policía de Investigaciones de Valdivia detuvo a tres personas por la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, el 8 de abril pasado en la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Chile (UACh).

Los detenidos son dos hombres y una mujer (expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UACh), alumnos del campus en que ocurrieron los hechos. Se trata de estudiantes de Bioquímica, Historia y Antropología.

Según la información conocida, los tres detenidos están en el cuartel de la PDI de Valdivia a disposición de la Fiscalía Regional de Los Ríos y a la espera de pasar a la audiencia de control de detención a las 11 de esta mañana y su eventual formalización por el delito de atentado a la autoridad.

Para ejecutar las detenciones fueron clave los videos de la agresión, de los cuales se han extraído distintos fotogramas donde es posible ver rostros completos o parte de ellos.

Gracias a esos análisis tecnológicos, hay al menos dos registros en que es posible observar con cierta claridad los rasgos de dos jóvenes, un hombre y una mujer, participando de la manifestación que acabó en desórdenes y la agresión a la secretaria de Estado.

De acuerdo con la querella presentada por el Ministerio de Seguridad, la ministra sufrió "empujones, gritos e insultos, arrojándole agua y objetos contundentes".

Steinert agradeció diligencias

Una vez conocida la detención de estos tres sospechosos, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, agradeció a la PDI por las diligencias que llevaron a los arrestos.

La Secretaria de Estado señaló que estas detenciones de estudiantes de la Universidad Austral representan un avance importante para el esclarecimiento de los hechos y para establecer responsabilidades frente a una agresión inaceptable contra una secretaria de Estado en el ejercicio de sus funciones.

"El Ministerio de Seguridad interpuso una querella, vamos a ser parte y concurrir a la audiencia de con el fin de solicitar las medidas cautelares más gravosas para los imputados", señaló la jefa de la cartera de Seguridad.

La ministra Steinert agregó que entiende que las manifestaciones son un derecho legítimo, pero enfatizó que lo ocurrido fue un ataque contra una secretaria de Estado y que ese tipo de hechos no serán permitidos: "La violencia nunca es aceptable bajo ningún punto de vista, cualquiera sea la demanda. No hay causa justa que justifique agredir a una autoridad o recurrir a la violencia".