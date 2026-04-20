Ley miscelánea: Oposición acusa exceso de ideología y oficialismo asume carencias en comunicación

A días de que el Gobierno ingresa al Congreso su bullado proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, desde la oposición apuntan a un "exceso de ideología" detrás de la iniciativa impulsada por Hacienda, mientras que desde el oficialismo reconocieron carencias en el despliegue comunicacional.

En El Primer Café de Cooperativa, el presidente del directorio de Democracia y Comunidad, Luis Ruz (DC), fustigó el contenido de la propuesta y aseguró que ésta tiene "tres problemas complejos".

"Primero, que es un proyecto excesivamente ideologizado. En segundo lugar, que no nace con un acuerdo amplio. Y, en tercer lugar, va en una dirección opuesta respecto de mejorar la recaudación fiscal", fustigó el también consejero nacional de la DC.

"Es esencialmente una reforma tributaria que denota una mirada de la economía, por eso planteo el punto ideológico, que es lo que se conoció en su minuto como la 'política del chorreo'. Es decir, vamos a generar las mejores condiciones para las grandes compañías, las grandes empresas, de tal manera que desde ahí se pueda generar esta lógica del chorreo", cuestionó.

En una línea similar, el presidente del directorio del Instituto Igualdad, Ricardo Solari (PS), puso el foco en la sostenibilidad financiera de la reforma, calificándola como "fiscalmente irresponsable" al reducir ingresos permanentes del Estado "sobre la base de ingresos eventuales".

"No hay ninguna evidencia de que bajas de impuestos provoquen por definición aumento de crecimiento. Al revés, la experiencia norteamericana ha sido brutal: a los ciclos de baja de impuestos lo que le ha venido han sido unos ciclos de endeudamiento fiscal como nunca", fustigó el exministro del Trabajo.

UDI reconoce carencias comunicacionales del Gobierno

Desde el oficialismo, el académico Claudio Arqueros (UDI), de la fundación Jaime Guzmán, reconoció que el Ejecutivo ha debido ha debido enfrentar problemas comunicaciones para dar a conocer su estrategia.

"Lo que ha habido estos días es un ajuste comunicacional respecto de cómo plantear estratégicamente este proyecto. Han habido en el Gobierno autocríticas que han venido desde el Palacio mismo; hay que hacer algunos ajustes y saber transmitir de que esto va a ser beneficioso para el país y comunicar mejor cuáles van a ser los impactos para la ciudadanía", admitió el académico.

Finalmente, el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) instó a la Administración de José Antonio Kast a realizar "un trabajo pedagógico" para destrabar la "brecha comunicacional" a la hora de explicar la iniciativa.

"El Gobierno tiene que explicar medida por medida, en términos de que esta medida tiene tal efecto, esta otra va a beneficiar a este grupo en el corto, mediano o largo plazo. Ese trabajo pedagógico que es un desafío importante que debiera ser el énfasis esta semana y continuar durante el periodo de tramitación en la Cámara", concluyó el director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo (LyD).