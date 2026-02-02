Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.4°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Récord de frío y nieve en Florida provoca una "lluvia de iguanas"

Publicado: | Fuente: Video: Telemundo / Foto: La Nación (Google Gemini)
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Estados Unidos registró temperaturas históricamente bajas, con récords de frío y una inusual caída de nieve en zonas del centro y sur de Florida. En Miami, los termómetros marcaron el domingo 1,6 grados Celsius, superando un récord que databa de 1909.

El frío extremo causó además una "lluvia de iguanas", fenómeno que se da cuando los reptiles se paralizan por bajas temperaturas y caen de los árboles. Más de 2.000 ejemplares tuvieron que ser rescatados en el estado de Florida.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados