Estados Unidos registró temperaturas históricamente bajas, con récords de frío y una inusual caída de nieve en zonas del centro y sur de Florida. En Miami, los termómetros marcaron el domingo 1,6 grados Celsius, superando un récord que databa de 1909.

El frío extremo causó además una "lluvia de iguanas", fenómeno que se da cuando los reptiles se paralizan por bajas temperaturas y caen de los árboles. Más de 2.000 ejemplares tuvieron que ser rescatados en el estado de Florida.

