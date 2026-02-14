Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Sucesos

Encuentran ADN desconocido al interior de la casa de la desaparecida Nancy Guthrie

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El registro no pertenece a quienes estuvieron en contacto cercano con la víctima, que es madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie.

La policía local busca determinar de quién es el ADN, y solicitará a los vecinos de Guthrie que entreguen más registros de sus cámaras de seguridad.
Las autoridades del Condado de Pima informaron que se encontró ADN que no corresponde a Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, ni a personas en contacto cercano con ella en su propiedad.

Según el Departamento del policía local, los investigadores trabajan para determinar a quién pertenece el material genético, aunque no revelaron el lugar exacto donde fue hallado.

El hallazgo surge en medio de la investigación en curso, en la que el departamento continúa recabando pruebas, incluyendo videos que podrían estar relacionados con el secuestro de Nancy

Las autoridades indicaron que enviarán un mensaje adicional a los residentes del vecindario de Guthrie a través de la aplicación Neighbors (vecinos) para solicitar grabaciones de cámaras de seguridad.

Asimismo, el equipo de mantenimiento de piscinas fue visto hoy en la casa de Guthrie, según confirmó el gerente general de la empresa, Ken Kingan. Se trata de la primera visita de la compañía a la propiedad, realizada a petición de la familia, y con la presencia del Departamento del Sheriff durante el servicio.

Las investigaciones siguen abiertas mientras las autoridades intentan establecer si el ADN encontrado tiene relación con el caso y buscan más pistas que permitan esclarecer los hechos.

