El desesperado llamado de Savannah Guthrie tras secuestro de su madre

La presentadora estadounidense Savannah Guthrie publicó este domingo un video en el que pidió al responsable del secuestro de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, que "haga lo correcto", cuando se cumplen dos semanas desde que se reportó su desaparición en Tucson, Arizona.

"Han pasado dos semanas desde que se llevaron a nuestra mamá, y solo quiero venir aquí a decir que aún tenemos esperanza y aún creemos", señaló la conductora en un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, donde se dirigió directamente a "quien quiera que la tenga o sepa dónde está".

"Usted no está perdido o solo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Estamos aquí. Creemos en la bondad esencial de todo ser humano. Nunca es demasiado tarde", añadió la periodista del programa Today, junto al mensaje "tráiganla a casa".

Durante esta jornada, las autoridades informaron el hallazgo de un guante a unos 3 kilómetros de la propiedad de la mujer, que coincidiría con el que utilizaba el sospechoso captado por una cámara de seguridad la madrugada del hecho.

En total se han encontrado 16 guantes en los alrededores del domicilio de Nancy Guthrie en los últimos días, aunque la mayoría pertenecerían a personas que colaboran en la búsqueda.

El FBI describió al sospechoso como un hombre de entre 1,75 y 1,78 metros de estatura y de contextura promedio.

La agencia difundió además imágenes recuperadas a partir de "datos residuales" en sistemas internos de una cámara de seguridad, en las que se observa a un individuo enmascarado, con el rostro cubierto por una malla y aparentemente usando guantes de boxeo.

El viernes pasado, los investigadores señalaron que detectaron ADN en la propiedad que no corresponde a Nancy ni a personas de su entorno cercano, antecedente que se suma a las diligencias en curso para dar con su paradero.