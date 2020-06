Tras el crimen de George Floyd en EE.UU., la organización Black Lives Matter exigió una serie de demandas y en Oklahoma la policía local debió liberar al público un perturbador video: el arresto de Derrick Scott, un afroamericano de 42 años que murió en mayo de 2019, minutos después de ser detenido. En las imágenes se observa cómo Scott dijo que no podía respirar y un oficial respondió "no me importa". Después pidió su "medicina" para el asma, pero se la negaron y estuvo largo rato inconsciente. Según NBC, su autopsia reveló que uno de sus pulmones colapsó, aunque por varios factores como el reciente uso de drogas.

LEER ARTICULO COMPLETO