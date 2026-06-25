Transfirió $366 millones a supuesta pareja que nunca existió: Pedía para gastos médicos

Un hombre de 38 años fue condenado a más de cuatro años de cárcel en Estados Unidos por participar en una red dedicada al lavado de dinero proveniente de diversas estafas realizadas a través de internet.

Se trata de Kenny Osas Okuonghae, quien recibió una sentencia de 51 meses de prisión más tres años de libertad supervisada una vez que salga de la cárcel, y pagar más de 1,2 millones de dólares como restitución a las víctimas, es decir, cerca de 1.100 millones de pesos chilenos.

Según estableció la investigación, entre 2019 y diciembre de 2023 el condenado ayudó a mover fondos obtenidos mediante distintos fraudes en línea, entre ellos estafas de arriendos de propiedades, engaños amorosos y el denominado esquema de "pig butchering".

Uno de los afectados transfirió más de 400 mil dólares a una supuesta mujer que conoció por internet, es decir, alrededor de 366 millones de pesos chilenos, y que aseguraba necesitar ayuda para costear tratamientos médicos. Sin embargo, la identidad utilizada era falsa y formaba parte de una operación internacional destinada a engañar a las víctimas.

Las autoridades explicaron que este tipo de fraude suele comenzar con la creación de una relación de confianza o afecto a través de internet. Luego, los delincuentes convencen a las personas de enviar dinero o invertir en negocios inexistentes, hasta apropiarse de grandes sumas.

Los antecedentes indican que Okuonghae abrió varias cuentas bancarias en al menos siete instituciones financieras distintas y permitió que el dinero obtenido de manera ilegal fuera depositado y transferido a través de ellas con el fin de ocultar su origen.