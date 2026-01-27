TikTok alegó corte de luz tras ser acusada de censura política en EE.UU.

La versión estadounidense de TikTok alegó haber sufrido "un corte de energía" en uno de sus centros de datos, y señaló que esto provocó problemas técnicos en el funcionamiento de la aplicación.

Esta explicación la dio después de que varios usuarios denunciaran censura por motivos políticos, al ver que no podían enviar mensajes con la palabra "Epstein", o que algunos videos críticos hacia Donald Trump eran silenciados.

"Seguimos trabajando para resolver un problema importante de infraestructura provocado por un corte de energía en uno de nuestros centros de datos asociados en Estados Unidos. Aunque la red ya se ha restablecido, el corte provocó un fallo en cadena de los sistemas, que estamos tratando de resolver junto con nuestro socio del centro de datos", aseguró en un comunicado la plataforma, que pasó hace poco a manos estadounidenses tras meses de larga presión a Pekín.

La publicación de los documentos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein ha sido uno de los momentos políticos que más ha amenazado a Trump en este segundo mandato.

El republicano aparece en algunas fotos con él, ya que tuvieron una relación de amistad, pero niega tener relación con los cargos que pesan sobre Epstein, quien se suicidó en prisión mientras esperaba un juicio por abusos sexuales y tráfico de menores.

Anteriormente había sido condenado por prostitución de menores y abuso sexual de una menor.

California investigará

El gobernador de California, Gavin Newson, aseguró haber pedido al Departamento de Justicia del estado que revise la conducta de la aplicación, tras afirmar que su oficina recibió "informes, y casos confirmados de forma independiente, de contenido suprimido crítico con el presidente Trump".

El periodista David Leavitt denunció que algunos de sus videos críticos con la Administración de Trump y los agentes federales de inmigración habían sido marcados como "no elegibles para recomendar".

La semana pasada, la empresa matriz de TikTok, la china ByteDance, vendió la mayoría de sus operaciones en EE.UU. a un consorcio estadounidense formado por Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, tras meses de una larga disputa legal y para garantizar la continuidad de la aplicación en el país.

"Ahora será propiedad de grandes patriotas e inversores estadounidenses (...). Solo espero que quienes aman TikTok me recuerden", escribió Trump, en su momento, en la red Truth Social.