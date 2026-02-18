Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Tiroteos

EE.UU.: Mujer transgénero mató a exesposa e hijo en medio de un torneo escolar y luego se suicidó

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El ataque ocurrió en medio de un torneo escolar en una pista de hielo en Pawtucket, Rhode Island.

Junto a las víctimas fatales, los abuelos del niño y un amigo de la familia resultaron heridos de gravedad.

EE.UU.: Mujer transgénero mató a exesposa e hijo en medio de un torneo escolar y luego se suicidó

El tirador, Robert Dorgan, de 56 años, también se hacía llamar Roberta Esposito, y su identidad trans es uno de los "datos" de la investigación.

El autor de un tiroteo ocurrido el lunes en una pista de hielo en Pawtucket (Rhode Island, EE.UU.), Robert Dorgan, mató a su hijo y a su exesposa antes de suicidarse.

La jefa de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, identificó a los fallecidos como Aidan Dorgan y su madre, Rhonda Dorgan, y agregó que quedaron heridos en condición crítica los abuelos del joven y padres de la mujer, así como un amigo de la familia.

Goncalves identificó el lunes por la noche al tirador como Dorgan, de 56 años, y añadió que se hacía llamar también Roberta Esposito.

Señaló que su identidad como mujer transgénero es uno de los "datos" de la investigación.

El día de los hechos

La jefa policial afirmó que la familia estaba en la pista de hielo para ver un partido de hockey de uno de los hijos en un torneo escolar, y aseguró que "no era algo inusual" que Dorgan viajara para estar presente en estas citas deportivas.

No obstante, aparentemente tenía un "objetivo" distinto el lunes y se acercó individualmente a los familiares antes de dispararles, sin que hubiera una interacción o una disputa previa, dijo.

Varias personas que estaban cerca de Dorgan acudieron a frenarlo después de que empezara a disparar, pero sacó entonces una segunda pistola, con la que se suicidó, indicó Goncalves.

Una página de la plataforma GoFundMe creada por familiares de las víctimas también identifica a éstas como Aidan y Rhonda Dorgan, y pide donaciones para ayudar a dos hermanos del joven, que quedaron huérfanos y cuyos abuelos están "luchando por sus vidas".

El suceso tuvo lugar pasadas las tres de la tarde durante un partido de hockey escolar, e inicialmente las autoridades reportaron que había dos víctimas fallecidas, incluida una niña, versión que posteriormente cambió.

Rhonda Dorgan solicitó el divorcio en 2020 por "diferencias irreconciliables", pero indicó previamente, en respuestas tachadas, "cirugía de reasignación de género" y "rasgos de trastorno narcisista y de la personalidad", según documentos judiciales citados por el medio local The Providence Journal.

