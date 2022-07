Juicio de Parkland refleja con crudeza la "tragedia" de los tiroteos en EEUU

La fase final del juicio al autor confeso de la matanza de 17 personas en un instituto de Parkland (Florida) está mostrando en sus primeras dos semanas la tragedia de los tiroteos masivos en Estados Unidos con una crudeza que produce espanto y que algunos quisieran también que indujera a la reflexión.

"¡Apágalo!". Esa palabra pronunciada en alto en el tribunal de Fort Lauderdale (Florida) mientras se proyectaba un video del tiroteo desatado por Nikolas Cruz el 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas (MSD) de Parkland lo dice todo.

Muchos familiares de las víctimas, sobreponiéndose a las horrorosas descripciones hechas por sobrevivientes y agentes policiales, no dejan de acudir a la corte para que, como dicen, el jurado y el público en general sepan el impacto que producen los tiroteos y las armas de fuego, responsables cada día de 53 muertes en Estados Unidos de acuerdo con datos del Gobierno.

"Recibo muchos 'No puedo ni imaginar cómo se siente tu familia...' 'Desearía que hubiera una forma de ayudar...' ¡LA HAY!", escribió en Twitter Manuel Oliver, padre de Joaquín, uno de los 14 estudiantes fallecidos en Parkland, junto a una imagen con el mensaje "Mira el juicio" y un enlace a una emisión en vivo de la audiencia.

I get many “I can't even imagine how your family feels...” “I wish there was a way for us to help...” THERE IS! https://t.co/NyqFIjC471 pic.twitter.com/EdiJtdShmq