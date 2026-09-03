Tiroteo en edificio de Minneapolis dejó tres muertos y seis heridos, entre ellos tres policías

Dos personas murieron y el sospechoso falleció tras un tiroteo ocurrido en Minneapolis, la mayor ciudad del estado estadounidense de Minnesota, informó la cadena de televisión local KSTP.

El sospechoso se suicidó y otras seis personas, incluidos tres agentes de policía, resultaron heridas.

El Ayuntamiento de Minneapolis señaló en una publicación en X que se enviaron agentes al lugar del tiroteo aproximadamente a las 16:36 hora local.

Los agentes entraron en un edificio residencial de gran altura, donde encontraron víctimas y oyeron más disparos. Siguiendo el sonido de los disparos, subieron a una de las plantas superiores del edificio, según la publicación.

En esa planta, los agentes se encontraron con una humareda que limitaba considerablemente la visibilidad. Tres agentes resultaron heridos, dos de ellos por disparos, añadió la publicación.

La cadena de televisión local KARE informó que el tiroteo comenzó como un incidente doméstico entre el autor de los disparos y una de las víctimas. El atacante abrió fuego contra los agentes que acudieron al lugar antes de refugiarse en un apartamento, según la información.