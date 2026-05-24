Washington: Murió el sospechoso de disparar contra puesto de seguridad cercano a la Casa Blanca

Agentes del Servicio Secreto de EE.UU. abatieron a tiros a un sospechoso que se acercó la tarde de este sábado a un puesto de control de seguridad cerca de la Casa Blanca y les disparó, según informó la agencia federal.

El incidente ocurrió poco antes de las 18:00 hora local (11.00 p.m. GMT) en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a las afueras del complejo presidencial, donde se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó el Servicio Secreto en un comunicado en su cuenta de X.

El individuo se acercó al puesto de control, sacó un arma de una bolsa y comenzó a disparar, detalló la agencia.

Los agentes del Servicio Secreto respondieron a los disparos abaleando al sospechoso, que fue transportado a un hospital donde fue declarado muerto.

Durante el tiroteo un transeúnte también resultó herido, informó la agencia. La persona se encontraría en estado crítico, según informó CNN.

Ninguno de los agentes federales involucrados en el incidente resultó herido.

Miedo en la Casa Blanca

El tiroteo se escuchó en el complejo presidencial y fue captado por las cámaras de la prensa que reportaba el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán.

El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca, según confirmó Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto.

El vicepresidente JD Vance y otros miembros del Gabinete habían acudido a una reunión en la mañana con el mandatario estadounidense. No está claro si aún se encontraban en el complejo en el momento el incidente.

El vocero subrayó que el esquema de seguridad que cuida al mandatario y al complejo presidencial resultó afectado por el incidente.

No obstante, el sonido de los disparos fue escuchado por decenas de periodistas y sus equipos de producción que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca informando sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, anunciado por el presidente horas antes, causando miedo entre los comunicadores.

La caótica escena quedó plasmada en el reporte de Selina Wang, reportera de ABC, que se encontraba filmando un segmento y al escuchar los múltiples disparos se tiró al piso buscando refugio.

Los periodistas fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según informó una fuente a la agencia de noticias EFE, para después ser evacuados.

La orden de cierre de la Casa Blanca duró aproximadamente una hora, pero la seguridad fue reforzada en las calles y la Guardia Nacional custodiaba la entrada de los visitantes.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en su cuenta de X que la agencia ha desplegado agentes para ayudar al Servicio Secreto en la investigación.

Las calles cercanas al lugar del tiroteo permanecen cerradas mientras se desarrollan las indagaciones.

La seguridad de Trump

Se esperaba que el presidente estadounidense pasara el fin de semana en su club de golf en Bedminster (Nueva Jersey), después de cancelar su asistencia a la boda de su hijo, Donald Trump Jr. en Bahamas.

Pero Trump desistió de sus planes y dedicó el día a monitorear las negociaciones en curso para prorrogar un alto el fuego con Irán.

El incidente se registra casi un mes después de que un hombre armado intentara ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado 25 de abril, lo que obligó a evacuar al presidente y al vicepresidente J.D. Vance.

En julio de 2024, un hombre armado abrió fuego contra Trump durante un mitin de campaña presidencial en Pensilvania, logrando herirlo en la oreja.

Dos meses después un hombre armado fue arrestado afueras del campo de golf del mandatario en West Palm Beach (Florida) por querer asesinarlo.