Trump suspenderá impuesto federal a la gasolina hasta que bajen los precios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que planea suspender de manera temporal el impuesto federal al combustible hasta que bajen los precios de los hidrocarburos, disparados por la guerra iniciada por Washington e Israel contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo, y cuando baje el precio, permitiremos que se reintroduzca gradualmente", dijo Trump, sin precisar el plazo de aplicación, en una entrevista telefónica con la cadena CBS.

Las declaraciones del mandatario tienen lugar un día después de que el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, adelantara que el Gobierno estaba considerando congelar ese gravamen.

Wright aseguró a la cadena NBC este domingo que "todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta Administración".

Sin embargo, cualquier cambio en este impuesto deberá ser aprobado por el Congreso. Una suspensión le costaría al Gobierno cerca de 500 millones de dólares a la semana, según CBS.

Los impuestos federales a los combustibles incluyen gravámenes de 18,4 centavos por galón para la gasolina y de 24,4 centavos por galón para el diésel.

Poco después de los comentarios de Trump, el senador Josh Hawley y la congresista Anna Paulina Luna, ambos republicanos, respaldaron la medida y afirmaron que presentarán propuestas en ambas Cámaras del Congreso para lograr aplicarla.

El senador demócrata y crítico de la Administración, Mark Kelly, también mostró su respaldo a la iniciativa, a la que ya se había referido en marzo pasado. "Las familias necesitan ayuda ahora. El representante Chris Pappas y yo ya tenemos un proyecto de ley para suspender el impuesto a la gasolina. Hagámoslo", escribió en X.

Alza del precio del combustible cuesta 37.000 millones de dólares a los estadounidenses

El encarecimiento de los precios de la gasolina y el diésel desde el inicio de la guerra con Irán ha supuesto un coste adicional de 37.000 millones de dólares a los consumidores en Estados Unidos, según un estudio de la Universidad de Brown.

Hasta este lunes, ese incremento equivale a más de 284 dólares por hogar, de acuerdo con las estimaciones basadas en una herramienta creada por el centro educativo, que calcula el sobrecoste de los combustibles desde el inicio del conflicto, lanzado por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero.

El indicador compara los precios actuales con una estimación hipotética de cuánto costaría la energía en ausencia de la guerra.

El aumento del precio de la gasolina, que ha pasado de 2,98 dólares por galón a finales de febrero a costar 4,52 dólares como promedio este lunes, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), representa por sí solo un impacto de 20.000 millones de dólares para los consumidores, según Brown.

Por su parte, el diésel, un combustible clave para agricultores y transportistas, añade otros 16.900 millones de dólares en costos para los estadounidenses y se sitúa a 18 centavos de su máximo histórico de 5,816 dólares por galón registrado en 2022, de acuerdo con la AAA.

El aumento en el precio de la gasolina está golpeando a los estadounidenses, ya afectados por la inflación, y les ha obligado a ajustar sus hábitos de consumo.

La semana pasada, el economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó que el incremento del precio de la gasolina por la guerra de Irán se "revertirá rápidamente" por el alza de la producción de hidrocarburos en el país, que batió récords de exportación de petróleo en abril.