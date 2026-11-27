Cuando restan dos días para las elecciones generales del domingo en España, este viernes estuvo marcado por los últimos actos de campaña para apelar al voto antes de la jornada de reflexión y después de los coletazos del último debate de ayer entre los candidatos de los cuatro partidos con mayor representación.

La jornada estuvo marcada por la polémica de Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), quien se llevó las críticas por el "calladita" que le dirigió a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, en el último debate.

El líder de los populares españoles, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), se llevó las críticas por el "calladita" que le dirigió a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, durante el debate a cuatro de la noche pasada, que hizo que los últimos actos de estos comicios adelantados estuvieron marcados por el cruce de reproches y llamados a movilizar el voto contra el machismo.

Estas son las claves de este viernes, último día de campaña:

En medio de la polémica, el presidente del Gobierno español y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, apeló al voto de las mujeres: "La España de 2026 no tiene calladitas a las mujeres", que van a hablar "alto y fuerte con su voto" el domingo para revalidar el Gobierno progresista.

Colau consideró que el líder popular "se retrató solo" con su forma de dirigirse a ella y aseguró que las mujeres van a tener "un papel determinante en las próximas elecciones", en las que van a ir a votar en masa "porque, desde luego, a nosotras en este país nadie nos dice que vamos a estar calladitas".

Desde el PP salieron en defensa de su dirigente, asegurando que se quiso manipular la frase dándole otro sentido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isbael Díaz Ayuso, una de las figuras más relevantes de la formación, tildó de "ofendidita" a Colau, mientras que Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, que los sondeos vaticinan como tercera fuerza política, calificó la situación como exitoso "un intento de bulo en directo" de Sánchez, que "se hizo el ofendido" e intentó que se interpretara como una orden para que Colau se callara cuando no fue así.

Votos por correo:

La empresa pública postal española Correos informó de la admisión a trámite de 1.012.033 votos emitidos por correo para las elecciones, un 8,86% más que en las generales del 10 de noviembre de 2019, la referencia comparable más próxima por haber tenido lugar en el mismo período del año.

Los comicios previos, del 23 de julio de 2023, estuvieron marcados por su excepcional celebración en verano y un volumen extraordinario de voto postal (2.471.932) asociado a estas circunstancias.

Los votos emitidos representan el 92,03% de las solicitudes admitidas, una proporción de participación similar a procesos previos.

Desde el PP denunciaron ante la junta electoral "irregularidades" y "graves incidencias" en relación al voto postal y el envío de documentación y propaganda electoral, mientras que Correos asegura que puso a disposición de los solicitantes el 100 % de los mismos.

La frase del día:

"Ayer se vio en el debate que no solo no vamos a estar calladitas, sino que vamos a ganar, el Frente Amplio va a ganar", dijo, micrófono en mano, Ada Colau a los cientos de personas que no pudieron entrar al acto de cierre de campaña en Madrid tras llenarse el recinto, con capacidad para unas 4.000.

España celebra sus elecciones generales de forma habitual en domingo, una costumbre que se ha mantenido desde los comicios del 22 de junio de 1986, pese a que no existe ningún motivo jurídico o político para ello.

La rapidez es una de las características del escrutinio del voto electoral en España. Los resultados en fase provisional suelen conocerse de forma casi definitiva antes de la medianoche de la misma jornada electoral gracias a un sistema que se basa en el recuento manual de los sufragios por parte de los integrantes de las mesas electorales.

Esos datos posteriormente se comunican vía telemática al centro de datos para su difusión provisional.

El escrutinio oficial y definitivo se cierra en días posteriores, tras comprobaciones y la inclusión del voto del extranjero.

¿Qué se espera para mañana?

El sábado es la jornada de reflexión, durante la que está prohibido realizar actos de campaña, difundir propaganda electoral o pedir el voto de cualquier otra manera. El objetivo es establecer un periodo sin actividad de campaña inmediatamente antes de acudir a las urnas para dejar espacio a la reflexión.