España: Hombre violó a su hija de ocho años junto a otros dos sujetos

Un hombre de nacionalidad boliviana de 38 años de edad fue detenido en Madrid por violar a su hija de ocho junto con otros dos sujetos con quienes comparte vivienda.

Loos otros dos imputados son un ecuatoriano de 33 años y un colombiano de 24, para quienes un la Justicia española ordenó su ingreso a prisión provisional.

Las detenciones tuvieron lugar exactamente hace una semana, el sábado 4 de octubre, después de que la madre de la niña se percatara de la agresión sexual cuando llegó a la casa, y llamara a la Policía.

Los agentes recibieron el aviso de la madre a primera hora de la mañana: muy alterada denunció los hechos y comunicó que temía que no era única vez que había ocurrido una situación semejante.

La Policía se personó en la vivienda, situada en un barrio del sur de la capital española, y facultativos del servicio de emergencias confirmaron la agresión sexual sufrida por la menor, por la que finalmente fueron detenidos los tres hombresque se encontraban en el domicilio, y fueron puestos a disposición judicial mientras que la niña fue trasladada a un hospital.

En una de las habitaciones de la vivienda, los policías encontraron restos de sustancias estupefacientes.

Tras la detención de los tres hombres, un juzgado de Madrid decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres.