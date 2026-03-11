España lanzó HODIO, un rastreador de discursos de odio en redes sociales

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este miércoles la creación de HODIO, una herramienta destinada a rastrear internet para detectar la "huella" de los discursos de odio y la polarización en redes sociales, con el objetivo de exigir mayor responsabilidad a las plataformas digitales.

El sistema permitirá medir la presencia, evolución y alcance de estos contenidos. Según explicó el mandatario, sus resultados serán publicados "para que todo el mundo sepa" qué plataformas los frenan, cuáles "miran hacia otro lado" y cuáles "hacen negocio con ello".

Sánchez presentó la iniciativa durante la inauguración del Foro contra el Odio, realizado en Madrid, donde especialistas, plataformas digitales y víctimas debatieron sobre el aumento de mensajes discriminatorios en internet.

El gobernante aseguró que HODIO será un sistema "transparente y riguroso", basado en criterios académicos y que combinará análisis cuantitativo con revisión experta para garantizar precisión y representatividad.

Además, planteó la necesidad de comenzar a hablar de la "huella del odio", en una lógica similar a la discusión sobre la huella de carbono, para dimensionar el impacto social y democrático de estos mensajes.

En ese contexto, Sánchez citó a la activista francesa Gisèle Pelicot, convertida en símbolo feminista tras años de violencia sexual: "Hagamos que aquí también la vergüenza cambie de bando", afirmó el mandatario.

Medidas para regular el espacio digital

La iniciativa forma parte de un paquete de medidas del Ejecutivo para reforzar el control del entorno digital. Entre ellas, se incluye solicitar a la fiscalía investigar posibles delitos cometidos mediante inteligencia artificial, especialmente aquellos relacionados con pornografía infantil.

El gobierno también impulsa un proyecto de ley para prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales, actualmente en tramitación parlamentaria, además de crear el delito de "amplificación algorítmica", que busca sancionar a quienes diseñen sistemas destinados a propagar mensajes de odio.

Sánchez criticó el funcionamiento actual de las redes sociales, señalando que se han convertido en un "Estado fallido", donde "no hay leyes ni reglas, se premia la impunidad y el odio se convierte en un arma de polarización masiva".

De acuerdo con datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, en 2025 se identificaron más de 845 mil contenidos de odio, lo que equivale a más de 1.300 publicaciones diarias en el último trimestre.

Aunque el índice de eliminación de estos mensajes aumentó del 22 al 51 por ciento, el mandatario afirmó que sigue siendo insuficiente, recordando que en la última década los delitos de odio en España crecieron un 41 por ciento.

También apuntó contra los llamados "tecnoligarcas" y mencionó al dueño de la red social X, Elon Musk, señalando que los discursos de odio en esa plataforma aumentaron un 50 por ciento desde su compra en octubre de 2022, cuando aún se llamaba Twitter.

Una IA contra la desinformación en EE.UU.

En paralelo, en Estados Unidos surgió otra iniciativa tecnológica enfocada en combatir la desinformación en español. Se trata de "VERDAD", una herramienta de inteligencia artificial creada por la periodista Martina Guzmán para detectar noticias falsas en medios hispanos.

La investigadora advirtió que la desinformación —especialmente en radios de Florida— podría incidir en las elecciones legislativas de noviembre.

Según explicó, algunos medios continúan difundiendo la narrativa de fraude en las elecciones de 2020, cuando el actual presidente Donald Trump perdió frente a Joe Biden, lo que ha derivado en amenazas contra funcionarios electorales, el 80 por ciento de ellos mujeres.

La herramienta registra transmisiones radiales, las transcribe, traduce y analiza en tiempo real, lo que permite a periodistas detectar campañas de desinformación dirigidas a comunidades latinas y migrantes.

El proyecto cuenta con apoyo de organizaciones periodísticas y académicas, y es gratuito para periodistas y el público. Su relevancia radica en que casi 45 millones de personas en Estados Unidos hablan español en sus hogares, y más del 90 por ciento escucha radio.