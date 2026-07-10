Incendio en el sureste de España deja 11 muertos, la mayoría extranjeros

Al menos 11 personas murieron en el incendio forestal que desde el jueves afecta al municipio de Los Gallardos, en la provincia de Almería, en el sureste de España.

Diez de las víctimas son extranjeras, según informó hoy el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien advirtió que la cifra podría variar ante la complejidad de la gestión de la emergencia sobre el terreno.

Dos escenarios de víctimas

Según el consejero, hay dos grupos diferenciados de fallecidos. Cuatro personas, posiblemente de nacionalidad británica, murieron dentro de un vehículo, a juzgar por el volante ubicado en el lado derecho.

Las otras siete formaban parte de un grupo de nueve personas que caminaba buscando una vía de escape que "no era la prevista"; de ellas, solo dos lograron salvarse. Uno de los fallecidos de este segundo grupo es de nacionalidad española, mientras el resto podría ser belga o británico.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, había elevado la mañana de este viernes el balance a 12 muertos, a la espera de confirmar el hallazgo de un nuevo cuerpo. Sin embargo, la dirección de emergencias mantiene la cifra oficial en 11, mientras 19 personas continúan sin ser localizadas.

Llamado a no improvisar rutas de evacuación

Sanz calificó el siniestro como "una tragedia sin precedentes" y remarcó que se trata "del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha" en la comunidad autónoma.

El consejero hizo un llamado explícito a la calma y pidió a los vecinos evitar decisiones unilaterales de evacuación, insistiendo en no tomar caminos que no hayan sido coordinados por los servicios de emergencia.

Las pesquisas iniciales apuntan a que el desvío por rutas improvisadas, en medio de la densa humareda, agravó las consecuencias del desalojo en las primeras horas.

Ocho heridos y cientos de desalojados

De las 600 personas desalojadas, 193 permanecen acogidas en albergues y centros provisionales -entre ellos un teatro, un polideportivo y un convento-, mientras otras 122 fueron realojadas en poblaciones cercanas.

Entre los ocho heridos, cuatro presentan quemaduras graves y "seguramente terminen siendo trasladados al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, en helicóptero desde el hospital Torrecárdenas", según Sanz.

El área afectada supera ya las 3.100 hectáreas. Moreno describió la zona como "muy compleja", con numerosos barrancos de difícil acceso que impiden el ingreso de maquinaria pesada, "básica para este tipo de incendios".

Sanz coincidió en el diagnóstico: "Es un incendio con muchísimo barranco en el que no ha podido entrar maquinaria, en el que no hay zonas de acceso. La topografía es malísima".

El operativo de emergencia despliega 464 efectivos, 124 vehículos y 11 aeronaves, con previsión de sumar más medios aéreos. La Guardia Civil investiga el origen del fuego, que motivó más de 150 llamadas de alerta, y maneja como principal hipótesis la caída de un cable de tendido eléctrico que habría prendido la vegetación, propagada luego con rapidez por el fuerte viento.