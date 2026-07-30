España cerró frontera con Marruecos en Melilla y envía más soldados

La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada, según ha informado la delegación del gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según ha podido comprobar EFE en torno a esa zona fronteriza, en la que se habría producido un intento de entrada a la carrera, se escuchan disparos.

Además, efectivos policiales españoles están conduciendo a varios grupos de personas desde la zona fronteriza.

España ya confirmó que más efectivos de las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en las labores de seguridad en la ciudad de Ceuta, a la que han accedido irregularmente este jueves miles de personas desde Marruecos.

En la urbe hispana en África había 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil, destinados permanentemente en vigilancia fronteriza, a los que se ha sumado ya un pelotón adicional de 29 agentes y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos.

Además, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se refuerza con 30 guardias civiles y se enviarán dos grupos de buceadores (8 efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). También se unirá un buque a las seis embarcaciones del Servicio Marítimo y un helicóptero.

El gobierno de la ciudad de Ceuta cifra entre 1.500 y 2.000 las personas que han entrado en los últimos 10 días, a los que se suman los de hoy, de los que no hay cifras oficiales, aunque EFE pudo comprobar que miles han intentado cruzar la valla que separa las dos ciudades durante este jueves 30 de julio.