Francia refuerza su frontera con España, pero ofrece ayuda para Ceuta

El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó al Ministerio de Interior que tome "todas las medidas oportunas para reforzar los controles en la frontera con España", ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad norteafricana española de Ceuta, pero también ofreció el apoyo de París a vecino.

"Se están manteniendo contactos con las autoridades españolas y marroquíes para garantizar un seguimiento exhaustivo de la situación y reforzar la coordinación entre los distintos servicios implicados", explicaron fuentes gubernamentales.

En cuanto al ofrecimiento de ayuda, se indica que Francia está "dispuesta a prestar a las autoridades españolas todo el apoyo necesario, si estas lo solicitan, incluso a través de la agencia (europea) Frontex".

Además, se precisó que las medidas de refuerzo se suman a las ya adoptadas en 2020 para reforzar el dispositivo de seguridad de la frontera española, que incluyeron la duplicación de las fuerzas de seguridad en la zona y la reforma del Código de Schengen en 2024 para reforzar los controles.

También mencionaron las brigadas conjuntas y la acción coordinada con las autoridades españolas para luchar contra la inmigración ilegal.

El mensaje transmitido por el entorno del presidente francés llegó horas después de que el ministro de Interior, Laurent Nuñez, informara de que ya anoche había "dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española", indicó en la red social X.