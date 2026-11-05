Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago25.7°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Mundo | España | Inmigrantes

Identifican a altos mandos marroquíes involucrados en ola migratoria en Ceuta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una jueza había solicitado a Madrid la desclasificación de todos los informes de inteligencia sobre los hechos en el enclave hispano en Africa.

Identifican a altos mandos marroquíes involucrados en ola migratoria en Ceuta
 EFE archivo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Policía Nacional de España logró identificar a dos altos mandos marroquíes, Mohamed El Oualidi y Abdel Fattah El Sayed El Radi, quienes aparecen en videos de las entradas masivas de inmigrantes a Ceuta, en julio pasado, y en los que se les aprecia dando instrucciones a quienes cruzaron ilegalmente el paso fronterizo entre los dos países.

La indagatoria muestra a El Oualidi, prefecto de la policía de la región de Tetuán; y a El Sayed El Radi, supervisor general de la prefectura Rincón-Castillejos, en grabaciones sobre las entradas masivas de los pasados 30 y 31 de julio.

La información fue remitida por la policía a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, en un informe al que tuvo acceso la agencia EFE, en medio de la indagatoria que lidera.

La magistrada había pedido el pasado martes al gobierno la desclasificación, en un plazo de 15 días, de todos los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad de Ceuta.

Se trata, argumentó, de información "indispensable para el esclarecimiento de los hechos", para determinar "qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio de 2026".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada