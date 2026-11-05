Identifican a altos mandos marroquíes involucrados en ola migratoria en Ceuta

La Policía Nacional de España logró identificar a dos altos mandos marroquíes, Mohamed El Oualidi y Abdel Fattah El Sayed El Radi, quienes aparecen en videos de las entradas masivas de inmigrantes a Ceuta, en julio pasado, y en los que se les aprecia dando instrucciones a quienes cruzaron ilegalmente el paso fronterizo entre los dos países.

La indagatoria muestra a El Oualidi, prefecto de la policía de la región de Tetuán; y a El Sayed El Radi, supervisor general de la prefectura Rincón-Castillejos, en grabaciones sobre las entradas masivas de los pasados 30 y 31 de julio.

La información fue remitida por la policía a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, en un informe al que tuvo acceso la agencia EFE, en medio de la indagatoria que lidera.

La magistrada había pedido el pasado martes al gobierno la desclasificación, en un plazo de 15 días, de todos los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad de Ceuta.

Se trata, argumentó, de información "indispensable para el esclarecimiento de los hechos", para determinar "qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio de 2026".