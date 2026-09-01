España acusa a Rusia e Israel de amplificar crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno de España afirmó este martes que posee "evidencias" de que foros digitales de Rusia e Israel amplificaron la crisis migratoria registrada en Ceuta, tras la entrada masiva de personas desde Marruecos a fines de julio.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, sostuvo que estas acciones buscaron polarizar a la opinión pública y provocar divisiones dentro de la Unión Europea (UE).

La autoridad atribuyó esta intervención a la denominada "internacional ultra", durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

Saiz aseguró que la acusación está respaldada por "informes internos" del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Asimismo, recordó que la Comisión Europea señaló el 6 de agosto a Rusia como un "foco de desinformación" en relación con los acontecimientos de Ceuta.

El Ministerio de Exteriores ruso, en tanto, solicitó este martes a España que presente pruebas sobre su supuesta participación en campañas de desinformación vinculadas a la emergencia migratoria.

La intervención del Gobierno se produce después de que distintos actores extranjeros utilizaran la crisis de Ceuta para difundir desinformación y alimentar discursos de odio mediante redes sociales.

España descarta una participación de Marruecos

La portavoz también rechazó las acusaciones contra Marruecos formuladas tanto por la oposición como por aliados del Gobierno español, entre ellos partidos de izquierda y fuerzas regionalistas.

"No existe ninguna evidencia, ningún informe, ningún indicio de que Marruecos participara en lo que ocurrió el 30 y 31 de julio", declaró Saiz.

En esas dos jornadas, decenas de miles de migrantes ingresaron a Ceuta desde territorio marroquí. Las estimaciones posteriores cifraron las llegadas en unas 80.000 personas, aunque no existe un balance oficial.

Miles retornaron posteriormente a Marruecos ante las dificultades para continuar hacia el continente europeo a través del Mediterráneo. La llegada masiva, sin embargo, provocó una crisis humanitaria y política en España.

Las convocatorias difundidas por redes sociales también impulsaron nuevos intentos de ingreso. El 15 de agosto, la Policía marroquí dispersó a grupos que intentaban cruzar nuevamente hacia Ceuta.