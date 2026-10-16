Marruecos conocía los preparativos para entrada de migrantes a Ceuta, según la inteligencia española

Marruecos conocía previamente que se estaba preparando la entrada masiva de migrantes a la ciudad norteafricana fronteriza de Ceuta los días 30 y 31 de julio, y sus autoridades "eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo", según un informe de los servicios secretos españoles.

El documento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que tuvo acceso EFE, fue entregado a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga la circunstancias de la avalancha migratoria sufrida por esa ciudad española desde Marruecos.

El informe sobre el acceso de más de 80.000 personas a nado y a pie remitido a la magistrada afirma que las autoridades marroquíes conocían "con detalle" la existencia de convocatorias en redes sociales, "con un gran seguimiento" por parte de sus usuarios, que llamaban a esa entrada coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos.

"Dichas autoridades eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo", añade el CNI.

Señala también que, en lo que respecta al conocimiento previo de la amenaza, además de un aviso remitido por el CNI, los Servicios de Inteligencia y fuerzas policiales y de seguridad marroquíes eran "absolutamente conocedores de que se estaba generando una situación anómala".

Era anómala, continúa, "en términos de posibles intentos de entradas irregulares", además de ser conscientes de "un relevante aumento en la afluencia de migrantes en los días previos" a ese acontecimiento.

El documento también asegura que, a nivel operativo, "no se observó una reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación", es decir, la gran afluencia de migrantes que querían entrar en Ceuta desde el país vecino.

Marruecos conocía "la extensión, dimensión, fecha y hora de la posible entrada", apostilla el documento.

España avisó a los servicios secretos marroquíes

También explica que el CNI remitió una nota urgente el día 29 de julio a los dos principales órganos de inteligencia de Marruecos, la DGED y la DGST. A ellos les facilitó información sobre los grupos de Facebook y WhatsApp que preparaban la entrada masiva. Incluso, les indicó la hora: las 20.00 horas del 30 de julio.

Y sobre la actitud de Marruecos, apunta: "Se considera que una de las razones de este insuficiente despliegue se debe a que las autoridades marroquíes decidieron dar prioridad a garantizar la seguridad del desarrollo de las celebraciones de la Fiesta del Trono en la cercana localidad marroquí de Rincón, dado que el rey Mohamed VI se encontraba presente en el palacio de dicha localidad en el que se estaban produciendo los actos".

Esto provocó que la llegada de inmigrantes "de forma descontrolada" al entorno de Ceuta "se pudiera hacer sin la oposición de las fuerzas de seguridad marroquíes", según el informe.

El centro español de inteligencia agrega que solo se comenzaron a aplicar medidas más contundentes, como detenciones, traslados al interior y uso de medios disuasorios, "cuando ya se había producido el pico de entradas por tierra y mar a Ceuta".

De todos modos, sí se ha podido constatar que, desde la tarde del día 30, las fuerzas marroquíes "retuvieron preventivamente" a grupos de migrantes subsaharianos en los montes de la localidad de Castillejos para "bloquear" su avance.

En la práctica, dice el CNI, las autoridades marroquíes mostraron una implicación "muy irregular en la prevención y control de la crisis".