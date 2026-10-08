Nuevo caso de desahucio en España: Rusa que denunció VIF debió dejar su casa

Solamente un día después de la muerte de Maricarmen, un nuevo caso de una mujer desalojada de su vivienda genera polémica en España: Natalia Zakharova, víctima de violencia de género que huyó desde Rusia.

Según publicó El País, la mujer dejó su país en junio de 2022 y deberá desalojar su departamento en el barrio del Raval en Barcelona pese a recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), tener dos hijos menores de edad y una orden de alejamiento en contra de su exesposo.

Tras denunciarlo en 2024, logró una orden de alejamiento y el ingreso de él a una comunidad terapeútica, aunque descubrió que su exmarido se había gastado todos sus ahorros en cocaína, por lo que debió buscar ayuda en servicio sociales, recibiendo 300 euros mensuales (casi 330 mil pesos chilenos).

Tras el juicio por violencia de género, se le retiró la ayuda debido a que se acordó el pago de una pensión, la que solo recibió por dos meses, debiendo dejar de pagar el arriendo del departamento.

Desde ese momento, la mujer arrastra un "trastorno mixto de depresión y ansiedad", además de un "elevado estrés emocional relacionado con citas judiciales y previsión de pérdida de vivienda".

Natalia está recibiendo desde marzo una ayuda estatal de 1.500 euros mensuales (un millón 600 mil pesos chilenos), pero no ha logrado encontrar alguien que arriende un departamento a una madre soltera que no tiene un ingreso fijo por trabajo.

"Cuando pregunto en servicios sociales dónde voy con tres maletas y dos niños, me dicen que podremos dormir en el Centro de Emergencias y volver cada mañana a su sede hasta que salga algo. No es para nada lo que me imaginaba cuando tuve que huir de mi país", lamentó.