Murió Maricarmen, la mujer cuyo desahucio en Madrid encendió protestas por la vivienda

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo en Madrid encendió las protestas por el derecho a una vivienda digna en España, murió este miércoles, tras 15 días hospitalizada, según informó el Sindicato de Inquilinas.

Su lucha para no ser expulsada del departamento que arrendó durante 71 años fortaleció las movilizaciones que desembocaron en una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y llevaron al Gobierno español a aprobar dos decretos sobre vivienda.

El rechazo posterior de estas medidas en el Congreso precipitó el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", señaló el Sindicato de Inquilinas en un comunicado, donde lamentó que "si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante".

La organización se refería al acuerdo alcanzado el 28 de septiembre con la empresa propietaria del inmueble, que permitiría regresar a su casa a Maricarmen, quien tenía un 50% de discapacidad y problemas de movilidad.

Símbolo de la lucha por una vivienda asequible

Maricarmen tenía un contrato de alquiler de renta antigua, firmado originalmente por su padre y posteriormente subrogado a su madre. Tras adquirir el inmueble, la empresa propietaria consideró que el contrato estaba extinguido y exigió un nuevo arriendo que la mujer no podía pagar.

Pese a los intentos de negociación de su abogada y del Ministerio de Vivienda, así como a las propuestas de particulares para hacerse cargo del alquiler, Maricarmen fue desalojada el 23 de septiembre, en el cuarto intento.

Manifestantes en la Puerta del Sol de Madrid durante las protestas por el derecho a la vivienda, impulsadas por el desalojo de Maricarmen. (Foto: EFE)

"Seguid luchando"

La imagen de la mujer cuando fue sacada de su casa en camilla y trasladada al hospital impulsó las protestas. En medio de las movilizaciones, la empresa propietaria alcanzó un pacto para que pudiera volver con un arriendo que no superara el 30% de sus ingresos netos.

El Sindicato de Inquilinas destacó su ejemplo y su legado, y aseguró que cumplirá con lo que ella siempre les pedía: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro".

"Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda suponen un antes y un después en la historia de este país: manifestaciones multitudinarias, acampadas en las plazas, adelanto electoral y convocatoria de una huelga general", señaló la organización.

Las activistas afirmaron que el debate sobre la vivienda "está en el centro", pero que el "coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto".

"Tu familia, tu abogada y tu sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste. Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste", añadieron.

Al conocer su deceso, Pedro Sánchez extendió su pésame afirmando que "hoy sentimos esta pérdida como propia".

El "decreto Maricarmen"

El rostro y el ejemplo de Maricarmen acompañaron las primeras semanas de movilizaciones. Desde el hospital, grabó videos para pedir la aprobación del llamado "decreto Maricarmen", con medidas sobre vivienda, mientras el Ejecutivo impulsaba los dos decretos que posteriormente rechazó el Congreso.

Tras el adelanto electoral, el Gobierno español volvió a aprobar dos decretos sobre vivienda, que se debatirán y votarán el próximo 16 de octubre en la Diputación Permanente del Congreso.

La composición de este órgano es diferente a la del pleno de la Cámara, lo que abre la posibilidad de que las medidas sean aprobadas.