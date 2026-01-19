Tragedia en España: Subieron a 40 los fallecidos en el accidente de trenes

El número de fallecidos en el accidente de trenes ocurrido el domingo en el sur de España se ha elevado esta tarde a 40, según informaron a EFE fuentes de la investigación.

Desde las primeras horas de este lunes, las labores de búsqueda de desaparecidos se concentran en los vagones afectados del tren de la empresa Renfe, que colisionó con los ultimos coches descarillados de un convoy de la compañía italiana Iryo, que viajaba desde Málaga a Madrid y descarriló.

Hasta ahora se contabilizaban 39 mortales y más de 150 heridos, de los cuales 41 permanencen internados en distintos centros asistenciales y 12 en unidades de cuidados intensivos en hospitales de Andalucía.

Más de 220 guardias civiles trabajan en la zona, que buscan en las vías y zonas aledañas de la línea ferroviaria donde se produjo el accidente evidencias claves para identificar los cadáveres y esclarecer las causas del siniestro.