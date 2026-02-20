Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago26.6°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Europa | Dinamarca

Ciberataque afecta sitios oficiales de Groenlandia en medio de visita del rey danés

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Según medios de Dinamarca, el grupo de hackers prorruso NoName057(16) sería el responsable del ataque.

La misma organización ya había afectado sitios oficiales durante las elecciones locales de noviembre.

Ciberataque afecta sitios oficiales de Groenlandia en medio de visita del rey danés
 Pexels (referencial)

El ataque ocurre en paralelo a la visita del rey Federico X de Dinamarca a la isla ártica, en un escenario de creciente tensión geopolítica.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las autoridades de Dinamarca informaron este viernes que diversas páginas web y redes de Groenlandia están siendo blanco de un ataque informático que las mantiene "potencialmente inaccesibles".

De acuerdo con la agencia Ritzau, que citó a la Agencia Danesa para la Seguridad de la Comunidad, el organismo estatal "sigue actualmente la situación de cerca y está en contacto con las autoridades".

La radiotelevisión pública DR señaló que detrás del ataque estaría el grupo de hackers prorruso NoName057(16), que ya había afectado sitios de ministerios y municipios daneses durante las elecciones locales de noviembre pasado.

Tanto Ritzau como DR indicaron que se trata de un ataque de denegación de servicio (DDoS), que satura los sistemas con millones de solicitudes hasta dejarlos fuera de servicio.

El incidente ocurre en el último día de la visita del rey Federico X de Dinamarca a la isla, en un contexto de tensiones geopolíticas luego de que el presidente de Estados Unidos, 

El incidente ocurre en el último día de la visita del rey Federico X de Dinamarca a la isla, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara su interés estratégico en el territorio por motivos de seguridad y advirtiera que estaría amenazado por potencias como China y Rusia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada