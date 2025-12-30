Dinamarca pone fin al reparto de cartas tras 400 años

El servicio postal danés dejará de repartir cartas desde mañana, poniendo fin a una tradición de 401 años, luego de que PostNord, la empresa pública encargada del correo en Dinamarca, abandone definitivamente este servicio por su falta de rentabilidad, aunque el envío de misivas continuará a través de operadores privados.

Este martes, los carteros de PostNord realizan sus últimos recorridos, tras una decisión anunciada en marzo y respaldada por el desplome sostenido del volumen de correspondencia. Desde el año 2000, cuando se enviaban 1.500 millones de cartas, la cifra cayó a 122 millones en 2024, una baja superior al 90%.

"Ha sido una decisión difícil poner punto final a esta parte de nuestra historia. Los daneses son cada vez más digitales; hoy en día hay muy pocas cartas y ese declive continúa, de forma que el mercado postal ya no es rentable", explicó el director de la filial danesa de PostNord, Kim Pedersen.

El proceso de digitalización comenzó en 2014, cuando el Estado resolvió que toda la comunicación oficial con los ciudadanos se realizara por medios electrónicos, y se profundizó en 2023, al eximir a PostNord de la obligación de distribuir cartas, paquetes y publicaciones impresas, a cambio de una compensación estatal.

Desde el 1 de enero de 2026, la distribución de cartas quedará en manos de la empresa privada Dao, que operará a través de 1.600 puntos de entrega y prevé repartir 70 millones de misivas dentro de un total de 210 millones de envíos.

"Esperamos que las cartas que queden sean para ciudadanos que quieren seguir recibiéndolas de esta manera", señaló su director, Hans Peter Nissen.

PostNord aclaró que la medida solo afecta a Dinamarca y que el reparto de cartas continuará con normalidad en Suecia, país que controla el 60 % de la compañía.

En el plano laboral, la decisión implicará el despido de 1.500 trabajadores del servicio postal danés, mientras que al resto se les ofrecieron reubicaciones dentro del grupo.

La última carta

PostNord difundió en redes sociales la entrega de su última carta, un acto simbólico que marcó el cierre definitivo del reparto postal en Dinamarca.

La misiva fue entregada por Brian Rasmussen, cartero con 30 años de servicio, y pasará a formar parte de la exposición permanente del Enigma Museum, como testimonio del fin de una era en la historia del correo danés.