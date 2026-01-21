Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago25.5°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Europa | Dinamarca

Groenlandia lanza guía de preparación ante crisis en medio del interés de Trump

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El documento recomienda a los hogares contar con agua, alimentos, medicinas y fuentes de calor para enfrentar emergencias de hasta cinco días.

La publicación coincide con el renovado llamado del presidente estadounidense a negociar el control del territorio autónomo danés.

Groenlandia lanza guía de preparación ante crisis en medio del interés de Trump
 EFE

El documento fue elaborado por el Gobierno de Groenlandia tras una serie de apagones y ante la creciente preocupación por eventuales escenarios de emergencia en la isla ártica.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Gobierno del territorio autónomo danés de Groenlandia publicó una guía para preparar a los hogares ante situaciones de crisis coincidiendo con el creciente interés del presidente de Estados Unidos Donald Trump por hacerse con el control de la isla ártica.

El documento fue presentado por el Ministerio de Naturaleza y Medioambiente y está orientado a responder a eventos que puedan dejar a la población en situación de especial vulnerabilidad como apagones prolongados y fenómenos climáticos extremos.

"Tenemos una tradición de estar bien preparados también porque la meteorología inestable y el cambio climático son parte de nuestra vida diaria", afirmó Peter Borg responsable del área de Autosuficiencia del Gobierno groenlandés quien recordó que la isla ha enfrentado recientemente cortes de electricidad de distinta duración.

La guía "Preparado para la crisis", elaborada tras un año de trabajo, busca complementar los mecanismos existentes reforzando la preparación individual y comunitaria, recomendando a los hogares contar con agua potable, alimentos duraderos, medicamentos, un botiquín de primeros auxilios y artículos básicos de higiene para enfrentar situaciones de emergencia.

Dadas las bajas temperaturas que pueden descender por debajo de los 20 grados bajo cero las autoridades aconsejan disponer de mantas ropa de abrigo y fuentes alternativas de calor como cocinillas, estufas a parafina, velas o generadores eléctricos de emergencia.

La publicación del documento coincidió con una jornada marcada por declaraciones de Trump en el Foro Económico de Davos donde volvió a pedir negociaciones "inmediatas" para la adquisición del territorio lo que reactivó el debate geopolítico en torno a la isla.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada