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Tópicos: Mundo | Europa | Hungría

Hungría: Hermano del expresidente Orbán fue detenido por supuesto tráfico de inmigrantes

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Es vinculado a un caso en el que una de sus empresas inscribió en 2024 a medio centenar de ciudadanos vietnamitas en un curso de primeros auxilios, que les permitió obtener visado.

Se sospecha que Áron intercedió ante un colaborador de su hermano mayor, el exmandatario ultranacionalista Viktor Orbán, para acelerar los trámites relacionados.

Hungría: Hermano del expresidente Orbán fue detenido por supuesto tráfico de inmigrantes
 kontroll.hu (referencial)

"El objetivo es eliminar a los adversarios políticos y construir un sistema unipartidario. El blanco soy yo; mi hermano es solo un instrumento. Es un juego sucio", dijo el exmandatario en Facebook.

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Áron Orbán, hermano del anterior primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, fue detenido este lunes en relación con un supuesto caso de tráfico ilícito de inmigrantes, informaron varios portales de noticias húngaros.

"El objetivo es eliminar a los adversarios políticos y construir un sistema unipartidario. El blanco soy yo; mi hermano es solo un instrumento. Es un juego sucio", dijo el propio Orbán en Facebook.

El actual primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar, respondió en una primera reacción diciendo: "Como es habitual por su parte, Orbán se presenta como una víctima de los procedimientos".

El portal Kontroll.hu informó hoy de que las autoridades húngaras han iniciado investigaciones en este caso, en el que la empresa de Áron Orbán inscribió en 2024 a medio centenar de ciudadanos vietnamitas en un curso de primeros auxilios en la Universidad de Pécs, al sur del país.

Con la inscripción en ese curso, los asiáticos pudieron obtener visados para entrar en el espacio Schengen, de libre circulación en la Unión Europea (UE).

Se sospecha que Áron Orbán intercedió ante un colaborador de su hermano mayor —primer ministro entre 2010 y 2026— para acelerar los trámites relacionados.

La Policía húngara, por su parte, informó este lunes de que investigadores de la Oficina Nacional de Investigación (NNI) y la Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Bienes (NVVH) están llevando a cabo diligencias en dos procedimientos, con detenciones y registros relacionados con un caso de tráfico ilícito de inmigrantes.

Estas acciones se están llevando a cabo en Budapest y en la provincia de Pest, precisó la Policía, sin nombrar al hermano del exprimer ministro.

Magyar ganó las elecciones legislativas de abril pasado al frente del partido Tisza, prometiendo "rendición de cuentas" para aquellos que formaron parte de actos de corrupción durante los cuatro mandatos de Orbán entre 2010 y 2026.

En las últimas semanas, las autoridades detuvieron a tres antiguos ministros de Orbán por supuestos casos de malversación de bienes públicos y corrupción.

Primero fueron detenidos Miklós Seszták, ministro de Desarrollo Nacional entre 2014 y 2018, y Balázs Hankó, responsable de Cultura entre 2024 y 2026; y después, György Matolcsy, ministro de Economía entre 2010 y 2013 y gobernador del Banco Nacional de Hungría entre 2013 y 2025.

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