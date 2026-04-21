Los combustibles en la UE subieron 12,9% interanual en marzo

Los combustibles y lubricantes para el transporte personal subieron 12,9% en marzo en la Unión Europea (UE) en comparación con el mismo mes del año anterior, tras varios meses de descensos generalizados, según datos publicados este martes por la oficina estadística comunitaria, Eurostat.

Hasta febrero de 2026, los precios de los combustibles y lubricantes para el transporte personal venían moderándose en la mayoría de los países del bloque y en la media de la UE.

Sin embargo, en marzo se produjo un repunte significativo que afectó a casi todos los Estados miembros, en un contexto de fuerte tensión en los mercados por el conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Las mayores subidas interanuales se registraron en Alemania (19,8%), Rumania (19,6%), Países Bajos (18,8%), Letonia (18,5%) y Austria (17,2%).

Por el contrario, Hungría y Eslovenia fueron las únicas excepciones, con caídas del 2,7% y el 5,9%, respectivamente, frente a marzo de 2025, indicó Eurostat sin aportar detalles.

En el conjunto de la UE, el encarecimiento fue más pronunciado en el diésel, con un repunte medio interanual del 19,8%, que en la gasolina, cuyo precio se incrementó 9,4% en el mismo periodo.

En términos mensuales, entre febrero y marzo de 2026, el diésel subió 19,1% y la gasolina 10,6%, según los datos de Eurostat.