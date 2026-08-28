Murió Harald V, rey de Noruega y tres veces deportista olímpico

El rey Harald V de Noruega falleció a los 89 años, tras días internado en Oslo, en un hecho que ha causado impacto en la sociedad nórdica, donde el monarca cumplía una tarea reconocida transversalmente, por su sencillez y apertura a distintos temas.

Harald además vivió una vida ligada al deporte y especialmente a la vela, en la que compitió en tres Juegos Olímpicos y conquistó títulos mundial y europeo.

El vínculo con el deporte de Harald V empezó mucho antes de llegar a la Corona (en 1991) y encontró en la vela su pasión. Como regatista, participó en tres ediciones de los Juegos Olímpicos: Tokio 1964, México 1968 y Múnich 1972.

Además, en los Juegos de Tokio, tuvo el honor de portar la bandera de Noruega durante la ceremonia inaugural.

La Casa Real Noruega informó este viernes que "el monarca falleció plácidamente a las 6:35 horas en el Rikshospitalet, después de que su estado de salud se agravara en las últimas horas a causa de una infección en la sangre".

El primer ministro, Jonas Gahr Støre, destacó la figura del monarca y su vínculo con el pueblo noruego, mientras que el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, señaló que toda la nación se encuentra de luto.

Tras la muerte de Harald V, su hijo Haakon Magnus, primero en la línea sucesoria, está llamado a asumir la Corona noruega.