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Tópicos: País | Policial | Incendios

Bomberos controló incendio en Santiago 1

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La emergencia afectó al sector de la lavandería del recinto.

El ministro Martín Arrau descartó lesionados.

Bomberos controló incendio en Santiago 1
 Cuerpo de Bomberos de Santiago

La emergencia generó una densa columna de humo.

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Un despliegue de diversas compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago se registró durante la madrugada de este viernes tras la alerta por un incendio al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1, ubicado en la intersección de las calles Club Hípico y Nueva Centenario, en la comuna de Santiago.

El siniestro afectó al sector de la lavandería del recinto penitenciario, generando una densa columna de humo visible desde las inmediaciones de la ex Penitenciaría y las dependencias de los canales de televisión del sector.

A través de su cuenta en X, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que la emergencia fue sofocada a tiempo por los equipos de respuesta y descartó afectación a la integridad de internos o personal del recinto.

"En estos momentos existe un amago de incendio en el sector de lavandería del CDP Santiago 1, que generó una importante emanación de humo. La situación se encuentra controlada y Bomberos continúa trabajando en el lugar. No se registran personas lesionadas ni ha sido necesario, hasta ahora, evacuar a la población penal. Las causas del incendio se encuentran en investigación", señaló. 

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