OTAN derribó un dron sobre Letonia en medio de ataque ucraniano contra Rusia

Un caza italiano Eurofighter Typhoon derribó un dron sobre el espacio aéreo de Letonia, que ya había sido desviado por Rusia y que se sospecha pertenecía a Ucrania, país que efectuó un ataque masivo con más de medio centenar de vehículos aéreos no tripulados contra Ust-Luga, el mayor puerto en el Báltico y uno de los mayores rusos.

Según un portavoz de la OTAN, la alerta se activó cerca de las 4:00 horas de la madrugada y se ordenó el despegue de emergencia de dos aviones de combate, uno de los cuales derribó el dron.

Junto a los cazas de la Aeronautica Militare también despegaron dos aviones de combate F-16 de bandera turca.

Tras el derribo, se desplegó un amplio operativo en terreno para buscar los fragmentos del dron e identificar el origen del aparato, que habría desviado su rumbo gracias a las medidas de guerra electrónica de Rusia, de acuerdo a las Fuerzas Armadas letonas.

En redes sociales, el primer ministro letón, Andris Kulbergs, dio las gracias a las Fuerzas Armadas del país y a los aliados de la OTAN por su acción profesional y operativa al destruir el dron, pero rehusó especular sobre su procedencia.