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Tópicos: Mundo | Europa

OTAN derribó un dron sobre Letonia en medio de ataque ucraniano contra Rusia

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Cuatro cazas, dos italianos y dos turnos, despegaron de madrugada en la zona del Báltico.

OTAN derribó un dron sobre Letonia en medio de ataque ucraniano contra Rusia
 Wikimedia/USAF

La Aeronautica Militare italiana, a cargo de la misión, opera casi un centenar de cazas Eurofighter Typhoon.

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Un caza italiano Eurofighter Typhoon derribó un dron sobre el espacio aéreo de Letonia, que ya había sido desviado por Rusia y que se sospecha pertenecía a Ucrania, país que efectuó un ataque masivo con más de medio centenar de vehículos aéreos no tripulados contra Ust-Luga, el mayor puerto en el Báltico y uno de los mayores rusos.

Según un portavoz de la OTAN, la alerta se activó cerca de las 4:00 horas de la madrugada y se ordenó el despegue de emergencia de dos aviones de combate, uno de los cuales derribó el dron.

Junto a los cazas de la Aeronautica Militare también despegaron dos aviones de combate F-16 de bandera turca.

Tras el derribo, se desplegó un amplio operativo en terreno para buscar los fragmentos del dron e identificar el origen del aparato, que habría desviado su rumbo gracias a las medidas de guerra electrónica de Rusia, de acuerdo a las Fuerzas Armadas letonas.

En redes sociales, el primer ministro letón, Andris Kulbergs, dio las gracias a las Fuerzas Armadas del país y a los aliados de la OTAN por su acción profesional y operativa al destruir el dron, pero rehusó especular sobre su procedencia.

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