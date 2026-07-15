Polonia interceptó aviones militares rusos por segundo día consecutivo

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, denunció una nueva presencia de aeronaves militares rusas en el mar Báltico, el segundo incidente de este tipo registrado en dos días consecutivos tras la detección el martes de una nave de espionaje electrónico.

"Los rusos, una vez más, llevaron a cabo una observación agresiva contra nuestros ejercicios de coordinación de sistemas de defensa aérea sobre el Báltico. Debido a ello, se desplegó una pareja de aviones con base en Malbork, que interceptó a dos (cazas) Su-30SM2 de Kaliningrado", escribió el ministro en la plataforma X.

Kosiniak-Kamysz añadió que "los aviones rusos no se acercaron al espacio aéreo polaco. Además, sobre el Báltico operaba una pareja de cazas suecos que escoltaron a las aeronaves rusas interceptadas".

Los Su-30SM2 rusos son cazas multitarea con una autonomía superior a los 3.000 kilómetros, por lo que se les considera aptos para operaciones de superioridad aérea, ataque a tierra y misiones antibuque.

El día anterior, la Fuerza Aérea de Polonia también interceptó un avión de reconocimiento ruso Il-20, a 30 kilómetros de la localidad costera de Ustka (norte de Polonia), en aguas internacionales.

Según explicó el ministro de Defensa de Polonia en una rueda de prensa, el aparato se retiró hacia territorio ruso tras recibir las advertencias de los pilotos polacos.

En lo que va de año suman una docena de incidentes similares en el área del Báltico, en los que han intervenido aviones militares Eurofighter españoles, además de otros aviones de Suecia, Polonia y Estados Unidos, entre otros países aliados.