Suecia endurece su legislación y habilita cárcel para menores de 13 años

Suecia anunció un cambio en su legislación que busca reducir la edad mínima para enfrentar responsabilidad penal y eventuales penas de cárcel de 15 a 13 años en casos de delitos graves.

La medida forma parte de una estrategia del Gobierno para frenar el reclutamiento de adolescentes por parte de bandas vinculadas al narcotráfico, las cuales contactan a menores a través de aplicaciones cifradas y les ofrecen dinero para cometer delitos, aprovechando que las sanciones son más leves a su edad.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos diez años se duplicó el número de menores de 15 años involucrados en delitos, y los sospechosos de tiroteos mortales son cada vez más jóvenes.

El plan también incluye la creación de centros penitenciarios especiales para adolescentes, el fin de beneficios penales más flexibles y la autorización para que la policía utilice medidas coercitivas destinadas a identificar a quienes lideran estas redes.

Sin embargo, desde la organización BRIS, que trabaja en defensa de la infancia, advirtieron que la modificación podría resultar contraproducente, ya que las bandas podrían comenzar a reclutar a niños aún más pequeños.