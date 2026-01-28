Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.5°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Europa | Suiza

El conflicto por Groenlandia enfría el optimismo económico en Suiza

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El indicador de confianza empresarial elaborado por UBS Y CFA cayó a números negativos en enero, luego de un diciembre con expectativas favorables.

El conflicto por Groenlandia enfría el optimismo económico en Suiza
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La escalada de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea por Groenlandia ha desatado el pesimismo entre los analistas económicos suizos, rompiendo la tendencia de meses anteriores, según indica el índice de confianza empresarial que elaboran el banco UBS (Union Bank of Switzerland) y la asociación de inversores CFA.

El índice publicado este miércoles, que por encima de cero mostraría optimismo y en diciembre se situaba en 6,2 puntos, se ha desplomado hasta los -4,7 puntos en enero.

Apenas dos meses antes, en noviembre, el índice había ascendido a su nivel máximo en 10 meses (12,2 puntos), tras lograrse un principio de acuerdo entre Suiza y Estados Unidos para la reducción de aranceles.

Los analistas económicos suizos consultados en el informe prevén que el crecimiento del PIB nacional sea del 1,1 % este año y del 1,3 % en 2027.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada