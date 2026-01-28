El conflicto por Groenlandia enfría el optimismo económico en Suiza

La escalada de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea por Groenlandia ha desatado el pesimismo entre los analistas económicos suizos, rompiendo la tendencia de meses anteriores, según indica el índice de confianza empresarial que elaboran el banco UBS (Union Bank of Switzerland) y la asociación de inversores CFA.

El índice publicado este miércoles, que por encima de cero mostraría optimismo y en diciembre se situaba en 6,2 puntos, se ha desplomado hasta los -4,7 puntos en enero.

Apenas dos meses antes, en noviembre, el índice había ascendido a su nivel máximo en 10 meses (12,2 puntos), tras lograrse un principio de acuerdo entre Suiza y Estados Unidos para la reducción de aranceles.

Los analistas económicos suizos consultados en el informe prevén que el crecimiento del PIB nacional sea del 1,1 % este año y del 1,3 % en 2027.