Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.0°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Europa | Suiza

Ya están identificados todos los fallecidos por el incendio en bar de Suiza

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Este domingo concluyó el proceso con los últimos 16 nombres de la lista.

El grupo de edad entre 14 y 17 años el más afectado por el siniestro, con un total de 20 víctimas.

Ya están identificados todos los fallecidos por el incendio en bar de Suiza
 EFE

La tragedia cobró la vida de 22 ciudadanos suizos, consolidándose como la nacionalidad con más víctimas, seguida por 7 franceses y 6 italianos.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las 40 personas fallecidas en el incendio de un bar durante una fiesta de Nochevieja en Crans Montana han sido identificadas formalmente, anunció este domingo la Policía del cantón de Valais.

Las 16 últimas víctimas que quedaba por identificar lo fueron a lo largo de esta tarde, la más joven de éstas un chico de 15 años (con triple nacional, francesa, israel y británica) y la mayor de todas, una francesa de 33 años.

De las cuarenta víctimas mortales, 22 son suizas, mientras que el segundo grupo nacional más afectado es el francés, con 7 víctimas (incluida la persona con triple nacionalidad), mientras que Italia lamenta seis muertos.

Además, hay dos fallecidos de Rumania, un portugués, un belga y un turco.

 

Imagen foto_00000012
Las autoridades enfocan ahora la investigación en la revisión del expediente del establecimiento, la conformidad de las obras, los materiales y el cumplimiento de las normas de evacuación y seguridad contra incendios. (FOTO: EFE)

De las víctimas, dos tenían catorce años, seis tenían 15 años, nueve tenían 16 años y tres tenían 17 años, lo que hace que este rango de edad haya sido el más afectado.

Otros seis fallecidos tenían 18 años y catorce víctimas tenían edades comprendidas entre los 20 y 39 años, según las informaciones proporcionadas por las autoridades.

El Ministerio Público de Valais abrió una investigación penal contra la pareja de franceses que gestionaban el bar incendiado, pero no dictó medidas de prisión preventiva contra ellos porque no ve indicios que le lleven a sospechar que los acusados pretendan huir.

A continuación, la investigación se centrará en el análisis del expediente que la comuna de Crans Montana tenía del establecimiento, la conformidad de las obras realizadas por los gestores, los materiales utilizados, las vías de evacuación y el cumplimiento de las normas en materia de incendios.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada