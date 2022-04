Bachelet observa "evidencias crecientes" de crímenes de guerra en Ucrania

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ve "evidencias crecientes" de crímenes de guerra en Ucrania, donde "las fuerzas armadas rusas han bombardeado indiscriminadamente áreas pobladas, asesinando civiles y destruyendo hospitales, escuelas" y otras infraestructuras no militares.

En las ocho semanas de conflicto, "la ley humanitaria internacional no sólo ha sido ignorada sino totalmente abandonada", señaló en un comunicado la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

El ataque a la estación de tren de Kramatorsk el 8 de abril, que causó la muerte de 60 personas e hirió a otras 111, simboliza la falta de respeto a las leyes internacionales que prohíben acciones militares indiscriminadas de este tipo, indicó la alta comisionada.

UN Human Rights chief @mbachelet urges respect for #internationalhumanitarianlaw amid growing evidence of war crimes in #Ukraine.



“International humanitarian law has not merely been ignored but seemingly tossed aside.”https://t.co/yz7AEkVeDp pic.twitter.com/Ji72UYVUey