Exministro acusado de corrupción fue detenido mientras intentaba huir de Ucrania

El exministro de Energía y de Justicia ucraniano Herman Galushchenko, uno de los principales acusados en el mayor caso de corrupción destapado en Ucrania desde el comienzo de la guerra, fue detenido este domingo mientras trataba de salir de forma ilegal del país, según informó la Agencia Anticorrupción de Ucrania (NABU) en sus redes sociales.

Galushchenko fue imputado a finales del año pasado junto con otros excargos públicos y con el exsocio del presidente Volodímir Zelenski y empresario Timur Míndich, bajo la acusación de haber hecho posible, desde su puesto de ministro de Energía, que una trama supuestamente liderada por Míndich cobrara sobornos por valor de cien millones de dólares a contratistas de la empresa de energía atómica nacional, Energoatom.

Míndich y algunos de sus presuntos cómplices en la trama huyeron del país antes de que la NABU hiciera pública su investigación e hiciera registros en propiedades de los implicados y de sus posibles colaboradores.

Entre las figuras públicas a las que se hicieron registros destaca el entonces jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak.

La NABU registró el despacho de Yermak a finales del pasado mes de noviembre, lo que llevó a Zelenski a prescindir de inmediato del que era hasta entonces su mano derecha y la persona con más poder de Ucrania después del presidente.

Yermak no ha sido imputado hasta ahora y ha desaparecido de la vida pública desde su cese.

Una investigación publicada recientemente por el medio de Kiev Ukrainska Pravda apunta a que el abogado de Yermak se reunió recientemente con el abogado de Míndich en Israel, donde se refugió el empresario y exsocio de Zelenski acusado de liderar el grupo que habría cobrado sobornos.

Las revelaciones del "caso Midas", como se conoce popularmente esta supuesta trama de corrupción en Ucrania, obligaron a Zelenski a hacer importantes cambios tanto en el Gobierno como en su oficina.