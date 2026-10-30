Rusia y Ucrania completan misión humanitaria en Olekshi en medio de una tregua inédita

Rusia y Ucrania completaron este viernes en la ciudad de Oleshki una misión humanitaria conjunta sin precedentes en esta guerra que tuvo lugar en medio del alto al fuego de mayor alcance que se haya declarado desde el estallido del conflicto en febrero de 2022 con la invasión rusa.

Según informaron los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania, Yana Lantrátova y Dmitró Lubinets, la operación concluyó por la tarde con la evacuación en unos 25 autobuses los residentes de la ciudad -situada en la región de Jersón del sur de Ucrania y ocupada por Rusia- que habían pedido ser trasladados a zonas más seguras bajo control ruso o ucraniano.

Según dijo antes de la evacuación la primera dama de EE.UU., Melania Trump, que hizo de mediadora en las negociaciones en que se selló la tregua y ha seguido de cerca todo el proceso, el dispositivo preveía sacar de Oleshki a más de 750 personas.

Durante la misión, que estuvo precedida por el desminado de las rutas de entrada y salida a Oleshki, Lantrátova y Lubinets departieron juntos con la gente de la ciudad y atendieron uno al lado del otro a los medios de comunicación, algo que no había ocurrido desde el comienzo de la guerra.

Antes de que se completara la evacuación, y también bajo la supervisión de Lantrátova y Lubinets y sus respectivas delegaciones, se hizo llegar ayuda humanitaria a la ciudad para quienes han optado por quedarse.

A Ucrania vía Rusia y Bielorrusia

Según explicó el jefe del grupo parlamentario del partido del presidente Volodímir Zelenski, David Arajamia, que es también uno de los negociadores habituales de Kiev con los rusos, la delegación ucraniana abandonó Oleshki junto con aquellos residentes evacuados que han elegido radicarse en territorio bajo control del Gobierno de Kiev.

El grupo se desplazó primero a la ciudad de Anapa, en la región del sur de Rusia de Krasnodar y a unos 550 kilómetros de Oleshki. Desde Anapa tenían previsto volar a Bielorrusia y viajar en autobús a Ucrania desde allí para evitar cruzar el frente de guerra.

Según dijo por la mañana en una sesión de control en el Parlamento el primer ministro ucraniano, Serguí Koretski, estaba previsto que 527 evacuados fueran trasladados a territorio bajo control de Ucrania. Koretski rectificó poco después al afirmar que la información era "incorrecta" y no existían en ese momento "cifras exactas" al respecto.

Al igual que la ucraniana, la delegación rusa liderada por Lantrátova salió de Oleshki por la tarde en dirección a la ciudad de Amiansk, en la península de Crimea que Rusia le arrebató a Ucrania en 2014, para después viajar a Moscú desde allí.

Satisfacción con el papel de Melania

Ambos defensores del pueblo destacaron que el alto el fuego que ha hecho posible la misión humanitaria se consiguió gracias a la mediación de la primera dama de EE.UU., Melania Trump, y ha sido respetado escrupulosamente por los dos bandos en las más de 80 horas que habían pasado desde que entrara en vigor el martes.

Pese a que no hay información sobre la presencia estos días de representantes oficiales estadounidenses en Oleshki o sus alrededores, Lantrátova y Lubinets también han subrayado en todo momento el papel de Melania Trump a la hora de coordinar las operaciones en Oleshki.

Compartiendo mensajes que habían publicado los dos defensores del pueblo, la esposa del presidente de EE.UU. también ha informado de las distintas fases de la misión en su cuenta de X.

La defensora del pueblo rusa propuso una vez terminada la operación en Oleshki hacer de las misiones humanitarias coordinadas por Melania Trump "una práctica habitual".

Este cese de las hostilidades en Oleshki y otras zonas de la región de Jersón está previsto que se extienda hasta justo antes de la medianoche del domingo al lunes.

Por el momento no se ha hablado de planes para extenderla más allá del plazo previsto, y algunos canales militares de Telegram han advertido de que las hostilidades podrían reanudarse con más intensidad tras la pausa.

En primera línea de fuego

Oleshki está situada en la parte de la región de Jersón que queda en la orilla oriental del río Dniéper y está ocupada por Rusia. La ciudad está pegada al río y a menos de 10 kilómetros de las posiciones del Ejército ucraniano en la otra orilla.

Antes de que se declarara la tregua en la zona, Ucrania había denunciado durante semanas la situación catastrófica que se vivía en Oleshki y sus alrededores, donde la población civil había dejado de recibir suministros de comida y medicamentos y no podía salir debido a las hostilidades, a la constante actividad de drones y a los artefactos explosivos que cubrían las rutas de entrada y salida.