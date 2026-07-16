Serguí Koretski asume como nuevo primer ministro de Ucrania en medio de una crisis en Defensa

El hasta ahora presidente de la empresa pública energética ucraniana Naftogaz, Serguí Koretski, fue investido este jueves por el Parlamento ucraniano nuevo primer ministro del país, a propuesta del presidente Volodímir Zelenski.

Koretski sustituye en el cargo a la hasta el miércoles jefa de Gobierno Yulia Sviridenko, y tiene ahora la misión de elegir candidatos a ministros que han de ser a su vez ratificados por el Parlamento en un contexto de tensión política y malestar social por la decisión de Zelenski de dejar de contar como ministro de Defensa con el hasta ahora titular, Mijailo Fédorov.

El nombramiento de Koretski como nuevo jefe de Gobierno fue aprobado con una mayoría absoluta de 289 diputados.

El pleno del Parlamento sobre el nuevo Gobierno se celebró en paralelo a una rueda de prensa del ya exministro de Defensa Fédorov, quien ha hablado de sus planes y de los problemas que encontró en el sistema desde el momento en que asumió el cargo en enero de este año.

Fédorov recibió durante su rueda de prensa el apoyo de representantes de la oposición e hizo un llamamiento a todos los representantes públicos a obrar en conciencia y no temer represalias del poder.

El sector militar manifiesta reacciones adversas ante la remodelación del gabinete de Zelenski. (FOTO: EFE)

Un diputado del partido de Zelenski, Sluga Narodu, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, presentó su dimisión.

El cambio de Gobierno y en especial la salida de Fédorov del cargo de ministro de Defensa han provocado reacciones adversas también dentro del Ejército.

Rusia pide a Ucrania decisiones "responsables" para lograr la paz

El Kremlin pidió hoy a Ucrania decisiones "responsables" para poner fin a la guerra tras la remodelación en el gobierno del país vecino, que nombró a un nuevo primer ministro y titular de Defensa.

"Lo importante es que en el régimen de Kiev haya alguien que asuma la responsabilidad y tome una decisión responsable que permita lograr un arreglo pacífico o poner fin a la operación militar especial", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov destacó que, "por supuesto" Moscú "sigue todas las noticias" relacionadas con lo que ocurre en Ucrania, pero añadió que "no tiene ninguna importancia quién sea el ministro de Defensa".

"En Kiev conocen muy bien cuáles son las decisiones que hay que tomar. Para nosotros lo importante es que allí aparezcan esas personas", comentó, en alusión a la demanda de que el ejército ucraniano abandone todo el Donbás.

Rusia insta a Kiev a nombrar interlocutores que asuman la responsabilidad del arreglo pacífico. (FOTO: EFE)

Al mismo tiempo, admitió que "por el momento, no hay ninguna clase de perspectiva para una pronta reanudación del proceso negociador. No la vemos, pero la parte rusa, sin duda, sigue abierta a esa vía".

Las negociaciones de paz con mediación estadounidense están estancadas desde febrero, plazo en el que las relaciones entre el Kremlin y la Casa Blanca se han enfriado.

Según informó la prensa independiente e internacional, el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene prisa en reanudar las negociaciones, ya que no renuncia a tomar militarmente el Donbás.