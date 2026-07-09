La ONU urgió un cese al fuego en Ucrania tras nuevo récord de víctimas civiles en un mes

La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, urgió este jueves a un alto al fuego en Ucrania después de que el mes de mayo registrara un nuevo récord de víctimas civiles ucranianas y los datos preliminares de junio fueran todavía peores.

DiCarlo compareció durante una reunión del Consejo de Seguridad convocada a petición de Dinamarca, Francia, Grecia, Letonia y el Reino Unido después de los ataques rusos contra Ucrania del pasado 1 y 2 de julio.

Un nuevo ataque masivo ruso con 74 misiles, 24 de ellos misiles balísticos Iskander-M y 496 drones, dejó más de una veintena de muertos y decenas de heridos en la capital ucraniana.

Según explicó, las víctimas civiles en Ucrania en mayo fueron "más numerosas que en cualquier otro mes desde el comienzo del conflicto".

"Las cifras preliminares de junio indican un dato aún más elevado, con al menos 265 personas muertas y 1.816 heridas", adelantó.

"Oleadas masivas" de ataques aéreos rusos

DiCarlo denunció que en la última semana se han producido tres "oleadas masivas" de ataques aéreos rusos contra Kiev y otras ciudades ucranianas.

"Estas ofensivas muestran un patrón claro: han tenido como objetivo centros urbanos con grandes poblaciones civiles y han destruido o dañado gravemente edificios residenciales, con consecuencias devastadoras para las personas que viven allí", expuso.

La subsecretaria condenó también los ataques de drones contra infraestructuras petroleras, industriales y militares de Rusia pero aseguró que los civiles ucranianos son quienes "están soportando la peor parte".

Un conteo de Naciones Unidas indica que al menos 16.400 civiles han muerto en la guerra, incluidos 802 niños, y casi 50.000 ha resultado heridos. Sin embargo, según la alta funcionaria, en este dato solo se incluyen las víctimas verificadas, por lo que las cifras reales sean "probablemente significativamente más altas".